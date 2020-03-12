Карантин в Укрине: как народ относится к ограничениям

В Одессе спокойны, не смотря на отмену Юморины, а вот Черкассы недовольны

Итак, с сегодняшнего дня в стране началась новая реальность с определенными ограничениями. Корреспонденты "Сегодня" прошлись по улицам украинских городов, чтобы узнать, как условия карантина влияют на настроения людей.

Харьков еще вчера жил обычной жизнью – улицы заполнены людьми, общественный транспорт ходит, спортивные комплексы и кинотеатры работают, в кафе и ресторанах – ажиотаж.

"Не боимся вообще, все отлично, все бомба. Так, а чего бояться? Все дезинфицируют руки, дезинфекторы висят", – заявила студентка Елизавета Волохова.

Но уже сегодня в городе ограничили массовые мероприятия, закрыли театры, цирк и кино. А вот школы и детсады будут работать.

Многолюдно было и в Одессе. В кафе и барах немало посетителей. Кинотеатры и торговые центры привлекали премьерами и новинками. Одесские власти попросили родителей оставлять детей дома, хотя садики официально будут открыты. А вот школы и вузы с сегодняшнего дня уже не работают. Мэрия также отменила традиционную первоапрельскую "Юморину". Ведь ее посещает обычно до 100 тысяч гостей.

"Здоровье – дороже всего и надо все-таки поберечься. Фестиваль фестивалем, но вы знаете какая ситуация в Китае, я не думаю что надо рисковать родителями, детьми", – заметила Елена Манахова, туристка.

На трехнедельный карантин пошло и Закарпатье. Это касается школ, детсадов и вузов. Ввели ограничения в работе кинотеатров и развлекательных центров. Спортивные мероприятия отменили, или же они будут проводиться без зрителей. Службы в церкви пока не запрещают. Но по решению Кабмина закрылись 170 пунктов пересечения границы из 219 имеющихся в Украине.

В Черкассах и Ровно вопрос с карантином должны были решить сегодня. Чиновники долго думали, стоит ли закрывать буквально все учебные заведения. Черкащане от идеи введения карантина в городе не в восторге, хотя распространение вируса остерегаются.

"Не знаем, какая, например будет ситуация с логистической доставкой продукции, насколько будет открыта медицина, реагировать, если заболели дети. То есть, знаете такая ситуация неопределенности", – заметила Татьяна Боровик, жительница Черкасс.

Сейчас проблем с продуктами в магазинах, масками и дезинфицирующими средствами в аптеках нет.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что за нарушение карантина украинцам грозит тюрьма. В МВД раскрыли детали: санкция статьи предусматривает штраф или ограничение свободы до трех лет. Также стало известно, что правоохранительные органы имеют право осуществлять рейды и проверять соблюдение требований Кабмина по карантину.

Также мы ведем подробную хронологию и фиксируем все события, связанные с борьбой с коронавирусом в Украине: Карантин из-за коронавируса в Украине: что известно на данный момент.

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