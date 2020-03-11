Карантин вводится во всех учебных заведениях: рекомендации Минобразования

Сроки карантина могут измениться в зависимости от эпидемической ситуации в Украине

Министерство образования и науки Украины обнародовало рекомендации относительно трехнедельного карантина для всех учебных заведений, который вводится с 12 марта.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования Украины.

С 12 марта 2020 года в Украине вводится трехнедельный карантин для всех учебных заведений. Речь идет о заведениях дошкольного, общего среднего, внешкольного, профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего, высшего, последипломного образования.

Отмечается, что соответствующее решение правительства является основанием для руководителя учебного заведения издать приказ о введении карантина в заведении.

"Карантин продлится три недели – с 12 марта по 3 апреля 2020 года. Сроки карантина могут измениться в зависимости от эпидемической ситуации в Украине. Во время карантина учащимся и студентам запрещается посещать учебные заведения", – говорится в сообщении.

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МОН рекомендует учебным заведениям:

отказаться от проведения и участия в массовых мероприятиях в помещениях и на территории учебных заведений, в том числе пробного внешнего независимого оценивания, олимпиад, соревнований, конкурсов, выставок и тому подобное;

не направлять соискателей образования и сотрудников заведений в страны с высокой степенью риска заражения;

информировать соискателей образования и сотрудников заведений о том, как предотвратить распространение болезни и действиях в случае заболевания;

разработать меры по проведению занятий с помощью дистанционных технологии и по отработке занятий в соответствии с учебными планами после нормализации эпидемической ситуации;

разработать меры по частичному переводу работников на дистанционную работу;

обеспечить профилактические меры, которые предотвратят массовое распространение острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом, и острых респираторных инфекций;

выделить в общежитиях учреждений профтеха, профессионального предвысшего, высшего, последипломного образования места для изоляции соискателей образования с признаками острых респираторных заболеваний;

выполнять решения временных областных противоэпидемических комиссий;

ограничить проведение запланированных совещаний, проверок, экспертиз до нормализации эпидемической ситуации.

Кабинет министров Украины на своем заседании 11 марта принял несколько решений, которые должны не допустить распространения в Украине коронавируса COVID-19. Среди этих решений — общенациональный карантин, который продлится три недели — с 12 марта до 3 апреля. Соответствующее заявление размещено на сайте правительства.

В Кабмине объяснили, что пока не собирается вводить ограничения на передвижения внутри страны, но такая мера не исключена в будущем.

Между тем, в регионах распоряжение Кабмина о карантине местные власти трактуют по-своему. Так, в Харькове закроют кинотеатры, но занятия в школах продолжатся.

Как известно, первый случай заражения коронавирусом в нашей стране был зафиксирован 3 марта в Черновцах у мужчины, который вернулся в Украину из Италии. 10 марта в Черновцах с подозрением на коронавирус нового типа госпитализировали еще одного мужчину. Как сообщают медики, пациент имеет признаки инфекционного заболевания.

В настоящий момент в Черновицкой областной клинической больнице с подозрением на коронавирус находятся еще несколько человек.







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