Карантин, заробитчане, рекордный рост цен – темы ток-шоу "Украина завтра"

Как всегда теперь по пятницам, вечером в эфире телеканала "Украина 24" в 21:00 – новое ток-шоу "Украина завтра".
Ведущие программы проанализируют главные события и вместе с экспертами и политиками сделают прогноз – как они будут влиять на нас завтра.
Одновременно работают три студии – гостевая, аналитическая и информационная.
Главные темы эфира 19 июня:
- Антирекорды заболеваемости: как будут усиливать карантин?
- Новая вспышка коронавируса в Китае: какова ситуация в Пекине сейчас и что ждет Украину завтра?
- На работу за границу: чем привлекают украинских безработных?
- Кризис в металлургии: почему без работы могут остаться миллионы шахтеров и металлургов?
- Рекордный рост цен на фрукты: когда цены пойдут вниз?
- Цитаты недели – кто удивил, а кто насмешил украинцев.
Не пропустите эфир ток-шоу "Украина завтра" в 21:00!
Онлайн-трансляция:
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