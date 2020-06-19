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  1. Последние новости Украины

Карантин, заробитчане, рекордный рост цен – темы ток-шоу "Украина завтра"

19 июня, 17:25

Александр Мещерский Александр Мещерский

Одновременно работают три студии - гостевая, аналитическая и информационная

Как всегда теперь по пятницам, вечером в эфире телеканала "Украина 24" в 21:00 – новое ток-шоу "Украина завтра".

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Ведущие программы проанализируют главные события и вместе с экспертами и политиками сделают прогноз – как они будут влиять на нас завтра.

Одновременно работают три студии – гостевая, аналитическая и информационная.

Главные темы эфира 19 июня:

В тренде
Глава Минздрава: Число лабораторий по тестированию на коронавирус увеличили в десятки раз
  • Антирекорды заболеваемости: как будут усиливать карантин?
  • Новая вспышка коронавируса в Китае: какова ситуация в Пекине сейчас и что ждет Украину завтра?
  • На работу за границу: чем привлекают украинских безработных?
  • Кризис в металлургии: почему без работы могут остаться миллионы шахтеров и металлургов?
  • Рекордный рост цен на фрукты: когда цены пойдут вниз?
  • Цитаты недели – кто удивил, а кто насмешил украинцев.

Не пропустите эфир ток-шоу "Украина завтра" в 21:00!

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