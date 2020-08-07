В Украине появились новые "красные" зоны карантина: карта

В Украине, после вступления в силу новых правил адаптивного карантина, изменили зоны разделения областей по уровню распространения коронавируса. Так, в "красную" попал Харьков, Костопольский район Ровенской области и Кицманский район Черновицкой области.

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Об этом свидетельствуют данные из интерактивной карты по разделу Украины на карантинные зоны.

Отметим, что "красная" зона предполагает худшую ситуацию с COVID-19.

Луцк и Тернополь, которые в течение недели были в "красной" зоне, оказались в "оранжевой" и "зеленой" зоне соответственно. Новые изменения вступят в силу с понедельника, 10 августа.

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Отметим, что в "оранжевой" зоне остались Ивано-Франковск и Львов, кроме Луцка, туда попали еще Черновцы, а также: Ровенский район, Луцкий и Любашевский районы Волынской области, Городенковский район Ивано-Франковской области, Николаевский, Перемышльский и Пустомытовский районы Львовской области.

В "желтую" зону попали города Прилуки и Нежин на Черниговщине, зато оттуда исключили Хмельницкий, Винницу и Новоград-Волынский.

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Кроме того, во время брифинга министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что согласно новым правилам карантина, украинцам в "красной" зоне можно передвигаться исключительно собственным транспортом, общественный там не работает.

"Относительно выезда и въезда в административно-территориальные единицы, отнесенные к красному уровню эпидемиологической опасности: то там прекращается работа городского, междугородного транспорта, внутриобластного", - сказал Степанов.

Глава МОЗ добавил, что количество людей в одном транспорте не должно превышать 5 человек, за исключением детей до 14 лет.

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Ранее мы сообщали, что карантин в Украине может затянуться до лета 2021 года.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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