Карманники устроили "охоту" на украинцев: что делать, если украли телефон

Пока украинцы в торговых центрах охотились на скидки "Черной пятницы", на них, а точнее их смартфоны – охотились воры. Во время распродажи в черную пятницу правоохранители зафиксировали рекордное количество заявлений об украденных телефонах.

Торговые центры – рыбное место для карманников. Накануне "Черной пятницы" эксперты предупреждали, что риск потерять телефон во время шопинга вырастет. Но если гаджет все же украден – не паникуйте!

Первое, что нужно сделать, – заблокировать старую SIM-карту и восстановить свой мобильный номер. Так вы закроете доступ к интернет-банкингу и – соответственно – банковскому счету.

"В большинстве случаев у людей в телефоне стоит финансовый номер, а с помощью этого финансового номера телефона можно получить доступ к банковской карте", – отмечает эксперт по безопасности Руслан Болгов.

Если восстановили номер – одна угроза уже снята. Но есть и другие опасности. Например, могут начать звонить люди, которые якобы нашли гаджет и готовы его вернуть, если перечислите деньги им на карточку. Это – обман. Телефоны часто воруют именно для того, чтобы требовать деньги – за сам аппарат или частную информацию на нем.

Эксперты также советуют обращаться в полицию и следить, чтобы ваше заявление относительно кражи смартфона было зарегистрировано. После открытия уголовного производства полиция обязана активно искать телефон. Ваша задача – интересоваться ходом дела.

Кроме того, можно не терять времени и искать имущество самостоятельно. Например, просмотреть популярные сайты продажи подержанной электроники. Или посетить радиорынок вашего города. Большинство злоумышленников пытаются сразу же продать краденые смартфоны.

Если вдруг найдется похожий внешне телефон, придется доказать, что аппарат ваш – для этого понадобится IMEI-код. С телефона его можно узнать, набрав *#06#. Также номер указан на коробке.