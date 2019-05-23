Картины Сущенко покажут в Нью-Йорке
Произведения созданы из всех доступных средств
В Украинском институте Америки в Нью-Йорке 28 мая пройдет выставка картин украинского журналиста Романа Сущенко, которого незаконно осудили в РФ. Об этом говорится на странице, посвященной выставке, у Facebook.
Организаторами выставки выступили Украинский институт Америки и организация "Разом за Україну".
Отмечено, что искусство всегда было страстью Сущенко, но в колонии его художественные возможности очень ограничены. Произведения созданы из всех доступных средств: шариковая ручка, луковые скорлупы, свекольный сок, чай, моющее средство и кетчуп.
Отпечатки оригинальных произведений Сущенко из колонии будут показаны в Украинском институте Америки, после чего выступят активисты, журналисты, семья и друзья Романа Сущенко.
Произведения Сущенко, хоть уже и были представлены в Брюсселе и Киеве, никогда не демонстрировались в Нью-Йорке.
Накануне мы писали, что Сущенко передали посылку с красками, кистями и альбомом.
Ранее Роман Сущенко рассказал об условиях содержания в колонии строгого режима. Политзаключенный пишет об ужасных условиях конвоирования, запугивания и унижения осужденных. Говорит, ему тревожно и страшно. К своему письму добавил рисунок, на котором изображен потерянный "Руанский собор".
Напомним, Романа Сущенко, удерживаемого в российской тюрьме, окончательно приговорили в России к 12 годам колонии строгого режима.
Украинский журналист был задержан в Москве 30 сентября 2016 года. ФСБ России обвинила Сущенко в шпионаже и работе на украинском разведку. В Минобороны заявления ФСБ РФ о принадлежности журналиста к подразделению Главного управления разведки МОУ назвали очередной провокацией. Сам он своей вины не признает.
Напомним, что во время заключения у Романа Сущенко ухудшилось состояние - врачи колонии в селе Утробино поставили ему диагноз "артериальная гипертензия".
Как уже сообщалось, Верховный суд РФ подтвердил законность "приговора" украинскому политзаключенному. Еще 4 июня Московский городской суд вынес жесткий приговор для Сущенко в виде 12 лет тюрьмы.
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