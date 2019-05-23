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Картины Сущенко покажут в Нью-Йорке

23 мая, 20:40

Произведения созданы из всех доступных средств

В Украинском институте Америки в Нью-Йорке 28 мая пройдет выставка картин украинского журналиста Романа Сущенко, которого незаконно осудили в РФ. Об этом говорится на странице, посвященной выставке, у Facebook.

Организаторами выставки выступили Украинский институт Америки и организация "Разом за Україну".

Отмечено, что искусство всегда было страстью Сущенко, но в колонии его художественные возможности очень ограничены. Произведения созданы из всех доступных средств: шариковая ручка, луковые скорлупы, свекольный сок, чай, моющее средство и кетчуп.

Отпечатки оригинальных произведений Сущенко из колонии будут показаны в Украинском институте Америки, после чего выступят активисты, журналисты, семья и друзья Романа Сущенко.

Произведения Сущенко, хоть уже и были представлены в Брюсселе и Киеве, никогда не демонстрировались в Нью-Йорке.

Накануне мы писали, что Сущенко передали посылку с красками, кистями и альбомом.

Ранее Роман Сущенко рассказал об условиях содержания в колонии строгого режима. Политзаключенный пишет об ужасных условиях конвоирования, запугивания и унижения осужденных. Говорит, ему тревожно и страшно. К своему письму добавил рисунок, на котором изображен потерянный "Руанский собор".

Напомним, Романа Сущенко, удерживаемого в российской тюрьме, окончательно приговорили в России к 12 годам колонии строгого режима.

Украинский журналист был задержан в Москве 30 сентября 2016 года. ФСБ России обвинила Сущенко в шпионаже и работе на украинском разведку. В Минобороны заявления ФСБ РФ о принадлежности журналиста к подразделению Главного управления разведки МОУ назвали очередной провокацией. Сам он своей вины не признает.

Напомним, что во время заключения у Романа Сущенко ухудшилось состояние - врачи колонии в селе Утробино поставили ему диагноз "артериальная гипертензия".

Как уже сообщалось, Верховный суд РФ подтвердил законность "приговора" украинскому политзаключенному. Еще 4 июня Московский городской суд вынес жесткий приговор для Сущенко в виде 12 лет тюрьмы.

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Тег выставка, картины, Сущенко

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