Катастрофа украинского лайнера в Иране: откуда были погибшие

Жертвами крушения самолета Boeing-737 "Международных авиалиний Украины" в Иране стали 11 украинцев. Об этом сообщил глава МИД Украины Вадим Пристайко.
По его словам, сейчас известна следующая информация по странам происхождения погибших в катастрофе PS752:
- Иран – 82;
- Канада – 63;
- Украина – 2 + 9 (экипаж);
- Швеция – 10;
- Афганистан – 4;
- ФРГ – 3;
- Великобритания – 3.
"Выражаем наши соболезнования. Украинские власти продолжают расследование", – добавил Пристайко.
Вице-президент МАУ по наземному обслуживанию Виктор Семенченко рассказал, что большинство находившихся на борту – непрямые пассажиры. Они летевшие не в Украину, и планировали из Борисполя лететь в другие страны.
"Он (самолет – ред.) коннектился практически со всеми европейскими рейсами компании. На борту было 2 пассажира-украинца", – отметил Семенченко.
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Кроме того, ранее мы публиковали список погибших в авиакатастрофе украинцев. Жертвами аварии стали девять членов экипажа и два пассажира.
Напомним, авиалайнер Boeing-737 "Международных авиалиний Украины" с 176 людьми на борту потерпел крушение после взлета в аэропорту Тегерана. Причиной аварии стала техническая неисправность. Самолет направлялся из аэропорта имени Имама Хомейни в Киев.
Есть несколько версий произошедшего: падение могло произойти из-за технической неисправности после взлета из иранского аэропорта имама Хомейни. Но, по информации иорданского издания Al-hadath, самолет мог быть случайно сбит иранской ракетой.
Все детали узнавайте на сайте "Сегодня" – В Иране разбился украинский пассажирский самолет: все подробности, фото и видео.
Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране
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