Катастрофа украинского лайнера в Иране: откуда были погибшие

На борту самолета находились 176 человек

/ Фото: Reuters

Жертвами крушения самолета Boeing-737 "Международных авиалиний Украины" в Иране стали 11 украинцев. Об этом сообщил глава МИД Украины Вадим Пристайко.

По его словам, сейчас известна следующая информация по странам происхождения погибших в катастрофе PS752:

Иран – 82;

Канада – 63;

Украина – 2 + 9 (экипаж);

Швеция – 10;

Афганистан – 4;

ФРГ – 3;

Великобритания – 3.

"Выражаем наши соболезнования. Украинские власти продолжают расследование", – добавил Пристайко.

Вице-президент МАУ по наземному обслуживанию Виктор Семенченко рассказал, что большинство находившихся на борту – непрямые пассажиры. Они летевшие не в Украину, и планировали из Борисполя лететь в другие страны.

"Он (самолет – ред.) коннектился практически со всеми европейскими рейсами компании. На борту было 2 пассажира-украинца", – отметил Семенченко.

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Кроме того, ранее мы публиковали список погибших в авиакатастрофе украинцев. Жертвами аварии стали девять членов экипажа и два пассажира.

Напомним, авиалайнер Boeing-737 "Международных авиалиний Украины" с 176 людьми на борту потерпел крушение после взлета в аэропорту Тегерана. Причиной аварии стала техническая неисправность. Самолет направлялся из аэропорта имени Имама Хомейни в Киев.

Flightradar Tracker/Reuters

Есть несколько версий произошедшего: падение могло произойти из-за технической неисправности после взлета из иранского аэропорта имама Хомейни. Но, по информации иорданского издания Al-hadath, самолет мог быть случайно сбит иранской ракетой.

Все детали узнавайте на сайте "Сегодня" – В Иране разбился украинский пассажирский самолет: все подробности, фото и видео.

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране

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