"Казацкого здоровья и новых ярких побед!" Порошенко тепло поздравил Ломаченко с днем рождения
Порошенко тепло поздравил Ломаченко с днем рождения
Президент Петр Порошенко тепло поздравил украинского профессионального боксера Василия Ломаченко с 31-м днем рождения. Небольшое приветствие было опубликовано на официальной странице главы украинского государства в Facebook.
Порошенко назвал Ломаченко "несгибаемым чемпионом" и пожелал ему "казацкого здоровья и новых ярких побед".
Напомним, годом ранее Петр Порошенко поздравил Василия Ломаченко тоже.
"Гордимся тобой, верим в твои дальнейшие победы в мировом боксе", – написал глава украинского государства к 30-летнему юбилею боксера.
Василий Анатольевич Ломаченко (родился 17.02.1988 в Белгород-Днестровском, Одесская область) – украинский профессиональный боксер. Чемпион мира в полулегком, втором полулегком весе и легкой весовых категориях. На данный момент является лучшим боксером мира независимо от весовых категорий по версии журнала The Ring.
Он также является двукратным чемпион Олимпийских игр (в 2008 и 2012 годах), двукратным чемпионом мира (2009, 2011), чемпион Европы (2008) и многократным чемпионом Украины. Заслуженный мастер спорта Украины. Самый титулованный украинский боксер.
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