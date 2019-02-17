"Казацкого здоровья и новых ярких побед!" Порошенко тепло поздравил Ломаченко с днем рождения

Порошенко тепло поздравил Ломаченко с днем рождения

Василий Ломаченко. Фото: Getty Images

"Казацкого здоровья и новых ярких побед!" Порошенко тепло поздравил Ломаченко с днем рождения //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/303/c18/5c4303c18cc76.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/303/c18/5c4303c18cc76.jpg 2019-02-17T10:53:00+02:00 Украина Порошенко тепло поздравил Ломаченко с днем рождения

Президент Петр Порошенко тепло поздравил украинского профессионального боксера Василия Ломаченко с 31-м днем рождения. Небольшое приветствие было опубликовано на официальной странице главы украинского государства в Facebook.

Порошенко назвал Ломаченко "несгибаемым чемпионом" и пожелал ему "казацкого здоровья и новых ярких побед".

Напомним, годом ранее Петр Порошенко поздравил Василия Ломаченко тоже.

"Гордимся тобой, верим в твои дальнейшие победы в мировом боксе", – написал глава украинского государства к 30-летнему юбилею боксера.

Василий Анатольевич Ломаченко (родился 17.02.1988 в Белгород-Днестровском, Одесская область) – украинский профессиональный боксер. Чемпион мира в полулегком, втором полулегком весе и легкой весовых категориях. На данный момент является лучшим боксером мира независимо от весовых категорий по версии журнала The Ring.

Он также является двукратным чемпион Олимпийских игр (в 2008 и 2012 годах), двукратным чемпионом мира (2009, 2011), чемпион Европы (2008) и многократным чемпионом Украины. Заслуженный мастер спорта Украины. Самый титулованный украинский боксер.

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