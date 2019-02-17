Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,16
30,6
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

"Казацкого здоровья и новых ярких побед!" Порошенко тепло поздравил Ломаченко с днем рождения

Сегодня, 10:53

Порошенко тепло поздравил Ломаченко с днем рождения

Василий Ломаченко
Василий Ломаченко. Фото: Getty Images
"Казацкого здоровья и новых ярких побед!" Порошенко тепло поздравил Ломаченко с днем рождения //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/303/c18/5c4303c18cc76.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/303/c18/5c4303c18cc76.jpg Украина Порошенко тепло поздравил Ломаченко с днем рождения

Президент Петр Порошенко тепло поздравил украинского профессионального боксера Василия Ломаченко с 31-м днем рождения. Небольшое приветствие было опубликовано на официальной странице главы украинского государства в Facebook.

Порошенко назвал Ломаченко "несгибаемым чемпионом" и пожелал ему "казацкого здоровья и новых ярких побед".

Напомним, годом ранее Петр Порошенко поздравил Василия Ломаченко тоже.

"Гордимся тобой, верим в твои дальнейшие победы в мировом боксе", – написал глава украинского государства к 30-летнему юбилею боксера.

Василий Анатольевич Ломаченко (родился 17.02.1988 в Белгород-Днестровском, Одесская область) – украинский профессиональный боксер. Чемпион мира в полулегком, втором полулегком весе и легкой весовых категориях. На данный момент является лучшим боксером мира независимо от весовых категорий по версии журнала The Ring.

Он также является двукратным чемпион Олимпийских игр (в 2008 и 2012 годах), двукратным чемпионом мира (2009, 2011), чемпион Европы (2008) и многократным чемпионом Украины. Заслуженный мастер спорта Украины. Самый титулованный украинский боксер.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Порошенко, День рождения, поздравление, ломаченко

Вы сейчас просматриваете новость " "Казацкого здоровья и новых ярких побед!" Порошенко тепло поздравил Ломаченко с днем рождения". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Василий Ломаченко и Дуэйн Джонсон в новой кампании Under Armour

2 августа 2018, 15:00

Under Armour вместе с Дуэйном Джонсоном и Василием Ломаченко в новой кампании, посвященной тренировкам, ставят острый вопрос: "Как вы собираетесь добиться своей цели?"

Порошенко поздравил самого титулованного украинского боксера Ломаченко с 30-летием

18 февраля 2018, 02:20

Ломаченко признан лучшим боксером 2017 года во всех авторитетных опросах

Все-таки беременна? Поклонники вновь заметили выпирающий живот

Гонтарева "обрадовала" миллионы украинцев

Неожиданный поворот в деле Зайцевой

Украинскую журналистку со скандалом выгнали из студии росТВ

У Гордона есть подозрения, кто подбросил ему голову свиньи

ПриватБанк отключил самую популярную услугу

Слава Украине : в Литве российских журналистов выгнали с выставки

В свои 69 лет Ричард Гир стал отцом в третий раз

Маленькая квартира с невероятным дизайном: больше пространства

Собчак и Виторган впервые прокомментировали свой развод
Загрузка...

Проверят всех: получателей пенсий, субсидии и других выплат подвергнут верификации

Сегодня, 07:51

Пенсии, субсидии и другие соцвыплаты в Украине будут проверять

Сколько каждому украинцу придется заплатить за выборы президента 2019

Вчера, 08:34

Среди рекордов — число кандидатов, бюджет гонки и даже длина бюллетеня

Растаможка "евроблях": проблем хватает, а льготный акциз могут продлить

15 февраля, 07:38

На растаможке автомобилей наживаются посредники

Украинцы стали меньше жениться и больше разводиться

15 февраля, 07:12

Разводов постепенно становится меньше из-за гражданских браков и войны

Диетолог развенчала мифы о кофе

Украинцам урежут пенсии: стало известно, кому и насколько

Попа как у Ким! Настя Каменских взорвала сеть эпатажным клипом