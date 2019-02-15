Казахстан депортирует задержанных украинских правозащитников

Украинцы, задержанные в Астане, уже летят из Казахстана в Киев

Людмила Волошина. Фото: facebook.com/FIDU.FederazioneItalianaDirittiUmani.

Казахстан депортирует задержанных украинских правозащитников //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/676/f2b/5c6676f2bbb75.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/676/f2b/5c6676f2bbb75.jpg 2019-02-15T10:24:00+02:00 Украина Украинцы, задержанные в Астане, уже летят из Казахстана в Киев

Граждан Украины, выступавших наблюдателями от Итальянской федерации по правам человека (FIDU) в Казахстане, которых накануне задержали в столице республики Астане, депортируют на родину. Об этом пишет УНН, ссылаясь на Институт массовой информации.

"15 февраля около 07:00 по местному времени в Астане (Казахстан) задержанная накануне украинская правозащитница Людмила Волошина вышла на связь и сообщила, что их с Валерием Явтушенко (второй наблюдатель, которого задержали позже) депортируют из Казахстана согласно части 5 статьи 517 кодекса об административных правонарушениях", – заявила медиаэксперт по безопасности журналистов института Ирина Земляная.

В FIDU отметили, что их наблюдателей признали виновными в "несоответствии осуществляемой деятельности с заявленной целью прибытия", и обещали подать апелляцию на решение казахского суда.

Украинцы находятся в рейсовом самолете, который летит в киевский аэропорт "Борисполь". Прибыть в Украину они должны в 11:30.

Напомним, что в казахской полиции причину депортации Волошиной объяснили тем, что она, прибыв в страну с частным визитом, осуществляла деятельность, не соответствующую цели въезда.

Как мы уже писали, в прошлом году в Казахстане был задержан другой украинский журналист – главный редактор проекта "Без брехнi" Александр Гороховский. За аналогичные обвинения его приговорили к штрафу в размере 42 087 тенге (около 3200 грн).

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