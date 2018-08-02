"Казаки" протаранили КПП, чтоб вернуться в Россию": как Путин отказался от своих на Донбассе

Ездить на войну россияне уже не рвутся, а Россия избавляется от идейных боевиков, которые пытаются вернуться на родину с Донбасса.

Об этом рассказал в интервью "Новой газете" экс-силовик из ростовской области.

По его словам, россияне из идеологических соображений на Донбасс больше не едут – только ради заработка в рядах "армий Л/ДНР". Он отметил, что российское военное руководство дало установку препятствовать боевикам выезжать из Донбасса обратно в Россию – людям говорили про уголовное наказание за наемничество и настоятельно убеждали не возвращаться в Россию.

"Тем не менее, было такое, что люди с боем прорывались домой. Был случай, когда "казаки" на угнанной машине переехали через границу и протаранили шлагбаум на российском КПП. "Погранцы" преследовали их сколько-то километров, пока не остановили, открыв огонь на поражение. Похожих эпизодов происходит масса. Причем особенно удивительно, что россиян щемят и в самих "ДНР" с "ЛНР". Заводят уголовные дела, сажают, особо непонятливым устраивают подставы", – рассказал экс-силовик.

Бывший правоохранитель рассказал историю одного боевика-идеалиста, которого осудили в России. Тот в 2014 году ехал на Донбасс воевать за "новое русское государство", а столкнулся с откровенным беспределом среди боевиков

"С каждым днем все больше печалился. Начал выговаривать, выражать недовольство режимом, шуметь на местных начальников. Наконец, те не выдержали, надели ему мешок на голову и с вещами повезли на границу, приказали под дулом автоматов переходить на российский КПП. Здесь его встретили наши пограничники, начали досмотр и нашли в сумке гранату".

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Экс сотрудник МВД также рассказал, что некоторые жители Ростовской области решили на фоне войны прикупить на Донбассе квартиры за бесценок, чтоб потом продать подороже после окончания войны.

"Скажем, в 2015 году 3-комнатную квартиру в центре с ремонтом можно было купить за 20–25 тысяч долларов. А сейчас, если повезет, ее можно продать только за 10", – добавил он.

Экс-силовик также рассказывал уже, что творилось в России после начала войны на Донбассе. По его словам, в Ростовскую область начался поток криминала и проституток. Криминогенная ситуация в регионе значительно выросла.

Напомним, на днях гражданин Беларуси Константин Фофанов рассказывал, как воевал на стороне "ЛНР" на Донбассе. Экс-боевик поведал историю, как попал на Донбасс, и что ему там удалось встретиться с Плотницким и бразильским наемников Лусварги.