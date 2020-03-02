Каждому ребенку – по депозиту: в Раде предложили давать деньги просто так

За 18 лет сумма может увеличиться более чем в 5 раз

С начала года в Верховной Раде зарегистрировано сразу два законопроекта, которые предполагают выплату значительных сумм денег от государства каждому украинцу после его совершеннолетия. Оба проекта подготовлены депутатами от фракции "Слуга народа", что значительно повышает их шансы быть проголосованными, хотя, не исключено, с существенными правками. Что предусматривают эти законопроекты?

50 тысяч на будущее

Законопроект №2801 предлагает ввести новый вид государственной помощи семьям с детьми, который называется "ребенку на будущее". Предполагается, что имя на каждого ребенка, рожденного в Украине, в одном из банков будет открываться депозит, куда из госбюджета будет сразу же перечислено 50 тыс. грн как единоразовая государственная помощь. Эти деньги будут лежать в банке, обрастая процентами, до совершеннолетия ребенка. Причем в законопроекте говорится о том, что процентная ставка по договору депозитного банковского вклада на протяжении всего срока не может быть меньше учетной ставки Нацбанка. А это значит, что за 18 лет она может утроиться.

С помощью таких выплат планируется улучшить демографическую ситуацию в Украине. "Внесение предложенных изменений создаст более благоприятную среду для строительства семьи и планирования семейной жизни, создаст предпосылки для повышения рождаемости в государстве и в целом позитивно повлияет на демографическую ситуацию в Украине", – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В России, где ребенку по достижении совершеннолетия уже не первый год выплачивают т. наз. "материнский капитал", строго оговорено, что деньги от государства могут быть потрачены только на учебу, лечение или покупку недвижимости. Причем на руки их никто не выдает, тратить можно исключительно в безналичной форме. И такие ограничения позволяют существенно экономить бюджетные деньги.

В украинском законопроекте каких-либо ограничений на получение и использование "денег на будущее" не предусмотрено. Разве что досрочно снять деньги можно будет только в трех случаях: если они нужны на лечение, на учебу и если с домом приключился форм-мажор (стихийное бедствие или т.п.) и нужны средства на новое жилье.

Если деньги будут выдавать всем, в том числе наличными, на это ежегодно понадобятся миллиарды бюджетных гривен. Например, в 2017 году в Украине родилось свыше 350 тыс. детей. Если каждому из них только открыть депозит, понадобится 17 млрд грн.

Автор законопроекта, народный депутат Сергей Гривкообъясняет предложенный размер депозита так:

"Сейчас помощь при рождении ребенка составляет 41,2 тыс. грн. Я хотел сделать сумму сопоставимой и круглой. Но это только для того, чтобы начать дискуссию. Возможно, это будет 10 минимальных зарплат, если привязываться к этому показателю. Или несколько средних зарплат. Это может обсуждаться", – говорит Сергей Гривко.

По подсчетам народного депутата, за 18 лет сумма может увеличиться более чем в 5 раз, а если не забирать ее до пенсии, можно стать миллионером.

"По моим подсчетам, 50 тысяч под 10% на 18 лет – это будет 277 тыс. грн на выходе. Но из этой суммы государство потратит только 50 тыс, а остальное – это проценты банков за пользование депозитными деньгами. Ребенок может потратить эту сумму на учебу, на машину, на жилье. А если он решит не забирать эти деньги из банка и на них дальше будут начисляться проценты, то через 50 лет сумма вырастет уже до 5,8 млн грн. Понятно, что будет инфляция. Но, с другой стороны, гривня может укрепиться, и тогда покупательная способность этой суммы увеличится. Если не верить в свою страну, то можно думать про инфляцию. А я верю в свою страну и делаю так, чтобы она развивалась", – говорит депутат.

Разочарованием для многих может стать то обстоятельство, что открывать депозиты на 50 тысяч предполагается только для детей, которые родятся после его принятия. Сейчас об этом в законопроекте не говорится, но такая правка будет.

"Если открывать депозиты для всех детей, ту сумму, которую нужно будет закладывать в бюджете, нужно будет увеличивать в 18 раз. Это будет космическая сумма. Я прописывал законопроект для новорожденных детей, но в процессе его подготовки эта фраза выпала, нужно будет внести соответствующую правку", – говорит Сергей Гривко.

На вопрос о том, какие шансы законопроекта быть принятым, он отвечает: главное – найти необходимые деньги.

"Главный вопрос стоит в финансовом обеспечении. Потому что, если это 50 тысяч, а в прошлом году родилось 314 тысяч детей, это надо 15,8 млрд на обеспечение моего законопроекта. К этому законопроекту я не подал финансово-экономического обоснования, потому что он должен вступить в силу с 2021 года. Но мы сейчас принимаем ряд законопроектов, которые влияют на увеличение доходной части бюджета, можно будет попробовать взять деньги от этих поступлений. Раньше я также предложил ряд законопроектов, которые непосредственно влияют на доходы бюджета – о стартапах, о международных индустриальных парках, о государственном отличии за увеличение бюджета, это тоже будет мотивировать", – перечисляет он. В тренде Несмотря на дожди и ветер: синоптики дали "теплый" прогноз на 2 марта (карта)

"Экономический паспорт" новых украинцев

Второй законопроект, №2754, предлагает учредить "экономический паспорт украинца" – фактически тоже банковский депозит, на который будет начисляться часть денег, вырученных от реализации всех полезных ископаемых, добытых на территории Украины.

Об "экономическом паспорте украинца" шла речь в предвыборной программе президента Владимира Зеленского.

"Необходимо учредить экономический паспорт украинца. Каждый ребенок будет иметь право накапливать на своем счете часть от реализации государством природных благ (земля, недра и т. д.). После достижения совершеннолетия ребенок получит эти накопления как собственный стартовый капитал", – записано в программе президента.

Законопроект №2754 конкретизирует: личный счет будет открываться только для украинцев, рожденных после 1 января 2021 года, если они до совершеннолетия будут жить в Украине. Администрировать счета и распределять деньги на них должен государственный "Фонд будущего", который должен быть создан Кабмином. На эти счета будет отправляться 1% средств, вырученных от продажи полезных ископаемых, и распределяться поровну между всеми владельцами таких счетов. Впрочем, Кабмин может принять решение об увеличении процента отчислений от реализации полезных ископаемых. Кроме того, Фонду может быть разрешено привлекать также деньги любым другим разрешенным способом.

О каких суммах может идти речь, сейчас представить трудно. Но предполагается, что эти деньги также можно будет получить только после совершеннолетия вместе с набежавшими процентами.

Связаны ли между собой два законопроекта о депозитах для еще не рожденных украинцев? Планируется ли принять их оба, или только один из двух? Сергей Гривко говорит: будет так, как решит Верховная Рада.

"Это два разных законопроекта, они идут параллельно. У каждого депутата свое видение. Когда народный депутат пишет свой законопроект, он просто предлагает идею для обсуждения в Верховной Раде, для того, чтобы посмотреть, какой вариант лучше", – Сергей Гривко.

Между тем руководитель Центра правового анализа и исследования правовых рисков, представитель Национальной ассоциации адвокатов Украины в Верховной Раде Михаил Дяденко считает оба законопроекта популистскими.

"Хотелось бы приветствовать законодательные инициативы народных депутатов, направленные на социальную защиту детей. Однако содержание и концепция указанных законопроектов вызывают много вопросов. Прежде всего – какой будет цена вопроса? Согласно части третьей статьи 91 Регламента Верховной Рады Украины, в случае внесения законопроекта, проекта другого акта, принятие которого приведет к изменению показателей бюджета (поступлений бюджета и/или расходов бюджета), субъект права законодательной инициативы обязан приложить финансово-экономическое обоснование, включая соответствующие расчеты. К сожалению, расчеты, как к первому, так и ко второму законопроекта не предоставлены. Если взять даже ориентировочно, что в 2019 году в Украине родилось 310 тысяч детей, то только на открытие депозитных счетов этим детям необходимо 15,5 млрд грн. А в целом, если взять во внимание всех детей, не достигших 18-летнего возраста, то цена вопроса будет под 200 млрд грн. Понятно, что у государства нет таких средств, поэтому это инициативы из разряда популистских. Так же, как и законопроект №2764 "Об экономическом паспорте украинца", – говорит Михаил Дяденко.

Кроме того, предложение законопроектов насчет начисления денег одним детям и неначислении другим (родившимся ранее, взрослым) юрист считает антиконституционным.

"Эта концепция противоречит положению части первой статьи 24 Конституции Украины, согласно которой граждане имеют равные конституционные права и свободы и равны перед законом. Норма, когда право на получение средств, которые аккумулируются в размере 1% от реализации всех полезных ископаемых, добытых на территории Украины, получат только граждане Украины, рожденные в Украине после 1 января 2021, противоречит принципу социальной справедливости", – говорит он.

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