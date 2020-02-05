Каждый 10-й украинец рождается в Киеве: опубликована интересная статистика

На втором месте после Киева по рождаемости находится Днепропетровская область, далее следуют Львовская и Одесская области

/ Фото: Pixabay

В 2019 году в Украине родилось больше 300 тысяч младенцев. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Министерства юстиции, которая ранее сообщила, что украинцы в 2019 году женились в шесть раз чаще, чем разводились.

"Каждый 10-й ребенок впервые увидел свет в столице: здесь родилось 32 634 ребенка", – говорится в сообщении.

Согласно данным Минюста, на втором месте после Киева по рождаемости находится Днепропетровская область – 22 703 ребенка, далее следуют Львовская (21 916) и Одесская (21 075) области.

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Самая низкая рождаемость зафиксирована в Луганской (5046) и Черниговской (6165) областях.

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Ранее в Министерстве юстиции сообщили, что каждое второе свидетельство о рождении родители получают в родильных домах. Больше всего таких документов выдали в Киеве, а также в Днепропетровской и Львовской областях.

Проект по выдаче свидетельств о рождении непосредственно в медицинских учреждениях реализуется уже несколько лет. Регистраторов снабдили планшетами, с помощью которых они мгновенно смогут зарегистрировать малыша. Для этого нужно согласие родителей, их паспорта, идентификационные коды и свидетельство о браке.

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