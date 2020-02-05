Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,85
27,46

Каждый 10-й украинец рождается в Киеве: опубликована интересная статистика

5 февраля, 14:44

На втором месте после Киева по рождаемости находится Днепропетровская область, далее следуют Львовская и Одесская области

/ Фото: Pixabay

В 2019 году в Украине родилось больше 300 тысяч младенцев. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Министерства юстиции, которая ранее сообщила, что украинцы в 2019 году женились в шесть раз чаще, чем разводились.

"Каждый 10-й ребенок впервые увидел свет в столице: здесь родилось 32 634 ребенка", – говорится в сообщении.

Согласно данным Минюста, на втором месте после Киева по рождаемости находится Днепропетровская область – 22 703 ребенка, далее следуют Львовская (21 916) и Одесская (21 075) области.

Реклама

Самая низкая рождаемость зафиксирована в Луганской (5046) и Черниговской (6165) областях.

В тренде
От массажа до лечения сексуальных расстройств: что останется платным в больницах
Как правильно выбрать массажиста и сохранить здоровье

Ранее в Министерстве юстиции сообщили, что каждое второе свидетельство о рождении родители получают в родильных домах. Больше всего таких документов выдали в Киеве, а также в Днепропетровской и Львовской областях.

Проект по выдаче свидетельств о рождении непосредственно в медицинских учреждениях реализуется уже несколько лет. Регистраторов снабдили планшетами, с помощью которых они мгновенно смогут зарегистрировать малыша. Для этого нужно согласие родителей, их паспорта, идентификационные коды и свидетельство о браке.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

рождаемость Украина министерство юстиции

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Как себя чувствуете?": Киву в Раде засекли за перепиской с Жириновским (видео)Политика
В Украине ударят жуткие морозы: каким областям не повезет
В Украине ударят жуткие морозы: каким областям не повезетУкраина
Цены на заправках
Цены на заправках "испугались" ЗеленскогоАвто
Почему в Украине много нефти и газа, а украинцы такие бедные
Почему в Украине много нефти и газа, а украинцы такие бедныеЭкономика
Эрдоган крикнул
Эрдоган крикнул "Слава Украине!": россияне возмущены "предательством"Политика
Зеленский поддержал решение Кабмина ограничить зарплаты чиновникам
Зеленский поддержал решение Кабмина ограничить зарплаты чиновникамЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...