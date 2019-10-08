Каждый пятый подросток в Украине – вейпер: ВОЗ опубликовала пугающие данные

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Каждый пятый подросток в Украине курит вейп посчитали во Всемирной организации здравоохранения. Все потому, что электронные сигареты можно свободно купить. Продавать их несовершеннолетним у нас не запрещено. Изменить ситуацию решили Сегодня.

В свои шестнадцать о вейпе Илья, кажется, знает все. Первую затяжку он сделал два года назад. С тех пор дымится каждый день.

"Пробовал самые разные жидкости. И если честно, я даже сейчас больше люблю безникотиновые" – рассказывает Илья Шульгин.

Смеси для парения парень чаще всего покупает онлайн. И в обычных вейп шопах ему не отказывают.

"Законодательства, которое урегулировало бы законность продажи электронных сигарет, вейпов и жидкостей для них лицам не достигшим 18 лет нет" – объясняет юрист Артем Шахторин.

В некоторых магазинах уверяют: подросткам до 18 лет вейпы не продают.

"Это зависит от каждого магазина. То есть, кто-то продает, кто-то нет. За границей это все уже давным давно все запрещено до 18 лет. Поэтому я не понимаю, зачем это делать здесь" – говорит Максим, продавец вейп-шопа.

Но такая позиция – скорее исключение. Официально запретить вейпы несовершеннолетним украинцы просят Владимира Зеленского. Соответствующая петиция появилась на сайте президента. Ее автор отмечает, что электронные сигареты – не так уж и безопасны, как уверяют маркетологи: "… они вызывают никотиновую зависимость, провоцируют сердечно-сосудистые и легочные заболевания и тормозят физическое и умственное развитие детей".

Врачи подтверждают пар вейпа токсичен. Влияет на слизистую оболочку бронхов и легких. Как следствие – воспалительные процессы и инфекционно-аллергические реакции

"У меня было два молодых человека, которые считали себя практически здоровыми людьми. У обоих было кровохарканье сгустками. И третий пациент – у него была деструктивная пневмония. То есть, отверстие в легком" – рассказывает Оксана Карасева, пульмонолог.

В некоторых штатах США, а также Великобритании, Финляндии и Австралии вейпы уже вне закона.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том. что в США зарегистрировали смерть трех человек после курения вейпа. В США проводятся расследования обстоятельств возникновения легочных заболеваний у 450 человек в 33 штатах.

Позже, в самом начале октября в США умерли еще два курильщика вейпа. Департаменты здравоохранения двух американских штатов Нью-Джерси и Вирджиния сообщили о смерти двух пациентов с болезнью легких, которая могла быть вызвана курением вейпа.

Тем временем в Украине электронные сигареты могут приравнять к обычным. Народные депутаты предлагают установить ограничения на употребление, реализацию и рекламу электронных сигарет и устройств для электрического нагрева табака на уровне с традиционными табачными изделиями.

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