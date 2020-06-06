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Каждый пятый зараженный – медик: Степанов рассказал о COVID-19 у украинских врачей

6 июня, 11:21

Татьяна Очеретяна Татьяна Очеретяна

За последние сутки в Украине зафиксировали 550 новых случаев заболевания

В Украине, где зафиксировано 26 514 случаев заболевания COVID-19, более пяти тысяч зараженных – медики. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга.

Министр сообщил, что за прошлые сутки, 5 июня, из 550 новых случаев коронавируса 44 обнаружили у детей и 53 – у медработников. 142 человека госпитализированы. Всего с начала пандемии из 26 514 больных – 1903 ребенка и 5016 медработников.

Также Степанов рассказал, что за последние сутки в целом провели 17 739 тестирований, из них 10 983 методом ПЦР, а также 6756 ИФА-тестов.

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Напомним, ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко назвал ориентировочные сроки, когда откроются гостиницы и санатории.

Кроме того, стало известно, когда в Киеве решат вопрос с открытием ресторанов и бассейнов. Комиссия по чрезвычайным ситуациям города рассмотрит этот вопрос на следующей неделе.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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