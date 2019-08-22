"Каждый способен делать добро": в конкурсе "Карта добрых дел" – новый победитель

/ Фото: fdu.org.ua

Фонд Рината Ахметова продолжает подводить итоги конкурса "Карта добрых дел", который призывает людей делать добро. Это игра, для участия в которой необходимо совершать добрые дела и не стесняться рассказывать о них всему миру.

Очередным победителем конкурса стала Вероника Назаренко из Краматорска, которая сделала все 22 задания, нанесенные на "Карту добрых дел", всего за неделю!

"У меня дочь очень активная, заботливая, всегда мне помогает, стоит только попросить. А тут она вернулась из лагеря, куда ездила по приглашению Фонда Рината Ахметова, и сама стала наводить порядки в доме, помогать с готовкой. Потом она убрала от мусора двор. А когда мы поехали на море, то дочка начала прибирать пляж. Знакомые и родные спрашивали, почему мой ребенок стал таким деятельным, я рассказала им, что моя умница стала участницей конкурса "Карта добрых дел", – рассказывает Татьяна Назаренко, мама Вероники. Женщина признается: дочь не сразу сообщила, что включилась в эстафету добра от Фонда Рината Ахметова.

"Мама узнала о том, что я участвую в конкурсе из моего инстаграма. Когда она была на работе, то заходила на мою страничку и там увидела мои добрые дела – я выкладывала фото и видео. Она позвонила и похвалила меня. Теперь я призываю всех соседей и друзей принять участие в конкурсе. Я думаю, что каждый способен делать добро. Главное – немного подтолкнуть людей к этому", – говорит Вероника.

За активность и доброту Вероника Назаренко была награждена ценными призами от Фонда Рината Ахметова: блокнотом, ручкой, браслетом, селфи-палкой и портативной аудиоколонкой.

"Я очень рада получить подарки. Особенно колонку – я люблю музыку. Спасибо Фонду Рината Ахметова за этот конкурс!" – сказала девочка.

Как появилась "Карта добрых дел"

Во время общения с ребятами из детских домов семейного типа (ДДСТ) психологи Фонда предложили нарисовать на ватмане их представление о том, как выглядит добро в повседневной жизни. Потом совершить в реальности все то, что они нарисовали: накормить бездомную собаку, подобрать мусор с тротуара, подарить воздушный шарик незнакомому ребенку на улице... Идеи детей были объединены в "Карту добрых дел". Чтобы каждый мог взять ее в руки и найти свой путь к добру.

Как принять участие в конкурсе

Ты помогаешь людям и хочешь сделать мир вокруг себя лучше и добрее? Покажи другим, что это делать просто! Фонд Рината Ахметова продолжает конкурс #МояКартаДобрыхДел.

Делай добрые дела и получай призы, главный из которых – блютуз-колонка.

Шаг 1. Поделись конкурсной публикацией с друзьями.

Шаг 2. Сделай доброе дело. Например, обними близкого человека и скажи, что ты его любишь. Или похвали друга. Сними это на фото или видео. Размести на своей странице с хештегами #МояКартаДобрыхДел и #ФондРинатаАхметова.

Шаг 3. Получи от нас "Карту добрых дел", в которой ты сможешь отмечать свои добрые дела.

Шаг 4. Сделай 10 хороших поступков, опубликуй их фото или видео с хештегами #МояКартаДобрыхДел и #ФондРинатаАхметова. И первые призы (блокнот, ручка и браслет, на котором написано "Я делаю добрые дела") уже ждут тебя!

Шаг 5. Сделай еще 5 добрых дел, опубликуй их фото или видео с хештегами #МояКартаДобрыхДел и #ФондРинатаАхметова. И получай приз – селфи-палку.

Шаг 6. Для самых азартных участников! Суперприз конкурса – блютуз-колонку, получит тот, кто сделает 22 добрых дела, указанных на "Карте добрых дел"! Не забывай ставить хештеги в своих публикациях!

Стать участником конкурса может каждый!

Давайте делать добро вместе!

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