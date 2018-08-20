Кефир для европейцев и оформление бизнеса в консерватории: как украинцы живут в ЕС

Эмигранты из Украины рассказали, как они обустроились в Португалии и о "минималке" в 557 евро

Пока Украина на дипломатическом фронте борется за достойное место среди стран Европы, наши соотечественники покоряют самые отдаленные уголки Европы. Рекорды бьет Польша, но есть Чехия, Италия, Германия. Везде есть украинцы, и везде – не менее полусотни тысяч. Журналисты разобрались, сколько зарабатывают и как живется украинцам в странах Старого Света.

На краю европейской географии, в Португалии, только официально место под солнцем нашли 44 тысячи украинцев, а неофициально – в два раза больше. И если еще 15-20 лет назад зарабатывать сюда переезжали каменщики на строительство, то теперь поехали учителя и врачи, инженеры и музыканты, менеджеры и режиссеры. Нервничать, например, из-за денег здесь не принято. Хотя минимальная зарплата в Португалии одна из самых низких в Евросоюзе – 557 евро – прожить можно, но арендовать отдельную квартиру, платить коммуналку и путешествовать уже не хватит.

Дмитрий три года назад переехал в Порту – город, подаривший название и всей стране, и известному вину. Он вырос в Севастополе. Его родители так и остались на аннексированном полуострове. Его решение эмигрировать в Португалию было рациональным и эмоциональным – здесь легче легализоваться. Родившемуся у моря трудно жить без большой воды.

"При вопросах "Ты кто?", "откуда?", я естественно отвечаю, что я украинец, я из Украины и в 90% случаев я получаю уточняющее: а, Россия. И с этого момента я начинаю тратить время на пропаганду в лучшем смысле этого слова. Они с большим удивлением переспрашивают: "Да вы что? У вас до сих пор война?" – рассказал Дмитрий.

Украинка Надя открыла магазинчик в Порту и говорит, что португальцам понравились украинские продукты.

"Они приходят за нашим пивом, за мороженым, сладостями, чаем. Уже научились есть вареники и пельмени. Все берут, даже сметану, и кефир. Есть очень много, кто приходит за нашим кефиром, потому что у них нет такого", – отметила Надя.

Роман из Днепра в Порту переехал, не зная языка, кроме русского и украинского. За три года изучил и понял, что португальцам проще рассказать об Украине, вспоминая футбольных звезд. Сейчас он сам себе режиссер, оператор и продюсер. Пока зарабатывает съемками рекламы, свадеб и детских праздников.

"Когда меня спрашивают, откуда ты, из какого города, я говорю – из Днепропетровска, Днепра. Они такие, ааа, есть клуб "Днепр". Я говорю, там играл Коноплянка раньше. А, Коноплянку знаем. Если они, например, не помнят слово Украина, я им говорю: Андрей Шевченко. Сразу вспоминают", – поделился Роман.

Инженер по образованию Дмитрий в Украине занимался бизнесом. Говорит, что риски прогореть одинаковые везде, а вот условия для предпринимателей действительно разные. Представление финансовой отчетности в Украине отличается от португальской.

"Если я представляю себе, что буду заниматься этим и мне нужно легально это делать, я просто иду в соответствующий орган, он называется консерватория. То есть орган, открывающий бизнес – это в Португалии консерватория", – объяснил Дмитрий.

Ранее мы рассказывали истории украинцев в Израиле, где проверить могут прямо на улице и сразу депортировать из страны. Поехать на заработки в Израиль – это половина дела. Как оказалось, гораздо сложнее там остаться и получить разрешение на работу.

Также сайт "Сегодня" писал о том, в каких странах украинским заробитчанам платят больше. Выяснилось, что Израиль остается популярным направлением – туда едут строители, горничные и домработницы.