Керченский мост долго не простоит: эксперт рассказал, в чем кроется главная проблема

На строительство моста планировали пусть 24 миллиарда рублей, а обошлось все в 250 миллиардов, отметил Медовар

Фото: Крымский мост

Керченский мост долго не простоит: эксперт рассказал, в чем кроется главная проблема //smm4.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/6da/58a/5c46da58a3e1e.jpg //smm7.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/6da/58a/5c46da58a3e1e.jpg 2019-01-22T10:56:35+02:00 Украина На строительство моста планировали пусть 24 миллиарда рублей, а обошлось все в 250 миллиардов, отметил Медовар

Керченский мост нельзя было строить в том месте, где он возведен, ибо дно под ним не подходит для строительства такого объекта. Главная проблема кроется в сваях, которые нужно было забивать намного глубже.

Об этом рассказал "Фактам" старший научный сотрудник Института водных проблем Российской академии наук, кандидат геолого-минералогических наук Юрий Медовар.

Он напомнил, что ранее уже один мост на этом месте смыло, а другой разобрали. Беда будет и с нынешним сооружением оккупантов, считает ученый.

"Я, конечно, понимаю, что всех или, по крайней мере, многих интересует, когда наконец-то смоет этот никому не нужный Керченский мост. Могу ответить — смоет. Только вот не хочется никаких трагедий. Надеюсь, что при этом никто не погибнет. Я знаю, о чем говорю, когда утверждаю, что Керченский мост долго не простоит. В этом месте его строить нельзя было ни в коем случае. Пока построили, а что с ним будет дальше — их не волнует … Прогнозы у меня плохие. Вы же знаете, что на этом самом месте уже дважды строили мост? И чем все это закончилось? Один смыло, другой разобрали", – сказал Медовар.

По его словам, главная проблема этого объекта кроется в сваях и дне в данном районе. Геолог считает, что нужно было их забивать намного глубже.

"Они сваи "забивали" на глубину всего 55 метров. Я уже не говорю о том, что арочные мосты можно возводить только на скальных породах. Но уж если вы решили его строить на глине, а дно Керченского пролива — это майкопская глина, то изучайте характеристики. Майкопская глина — очень слабая, перенасыщенная влагой. Чтобы сваи не поплыли при большой нагрузке, их нужно было "забивать" не на 55, а на тысячу метров. Вот в этом основная загвоздка", – объяснил он.

Также Медовар отмечает, что после строительства моста, не были проведены адекватные испытания – дали недостаточную нагрузку в виде довольно малого количества грузовиков и все на этом.

"Надо было, например, танки по нему пустить, чтобы убедиться, что он выдержит. Но в Крыму готовятся к тому, что рано или поздно не выдержит. Судите сами — не случайно же Аксенов (самопровозглашенный "глава" полуострова— ред.), несмотря на построенный мост, запустил паромную переправу. Что-то знает", – сказал эксперт.

Он добавил, что изначально планировалось оккупантами потратить на строительство 24 миллиарда рублей, а обошелся объект в 250 миллиардов.

Как рассказывал ранее в комментарии сайту "Сегодня" директор аналитико-исследовательского центра "Институт города" Александр Сергиенко, незаконно построенный Россией Керченский мост будет головной болью для россиян. По его словам, Россия может постоянно тратиться на ремонт этого объекта.

А проблемы были и не единожды. То трещины пошли на опорах, то рухнет часть конструкции моста. Медовар уже рассказывал, что на Керченском мосту три критических участка, где опоры и поднимаются, и опускаются. Новые проблемы оккупантов очень опасны для железнодорожного моста, отмечает эксперт.

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