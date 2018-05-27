Кибербезопасность в Украине: российская дезинформация и новые вызовы для мира

Дезинформация, манипуляция, пропаганда, фейковые новости, вирусные атаки – в современном мире появилось множество новых угроз, а противостояния из физических теперь перенеслись и в цифровую плоскость. Украина оказалась в самом центре гибридной войны после начала российской агрессии в 2014 г. Сейчас перед страной существует множество вызовов, особенно в контексте грядущих парламентских и президентских выборов.

О том, что такое кибербезопасность и дезинформация, как защититься от информационных угроз и не проиграть в этой гибридной войне, рассказали ведущие мировые специалисты на лекции, которая прошла в рамках проекта "Публичные лекции". Сайт "Сегодня" собрал главные тезисы дискуссии, посвященной кибербезопасности.

Украина оказалась полигоном для испытаний технологий кибервойны

Международные эксперты с уверенностью отмечают, что Украина – это пример для всего мира, ведь наша страна оказалась в очень сложном положении и продолжает подвергаться массовым дезинформационным атакам. Модератор дискуссии Энн Эпплбаум, журналист, историк и лауреат Пулитцеровской премии рассказывает, что опыт Украины в отражении кибератак – уникальный для всего мира. Ведь Россия использовала множество новых технологий кибервойны против Украины.

"Украина – это своеобразный полигон, где испытывают основные методы и стратегии по кибербезопасности. Это противостояние гибридной войне, дезинформации, масштабным дезинформационным кампаниям, и работа над тем, как защищать страну, ее территориальную целостность и неприкосновенность", – отметила Эпплбаум.

В дискуссии также принял участие Тоомас Хендрик Ильвес, президент Эстонии в 2006-2016 гг. Именно Эстония в свое время подверглась очень мощным кибератакам: в апреле 2007 г. на госсистему страны обрушилась скоординированная атака хакеров, которая вывела из строя сайты министерств, банков и СМИ. Отмечается, что атаки начались как раз в тот период, когда российско-эстонские отношения обострились из-за того, что в Таллине демонтировали памятник Бронзовому солдату, посчитав его символом сталинской оккупации. Собственно говоря, это и вызвало негативную реакцию со стороны России с последующими атаками в цифровом поле.

"Эстония войдет в историю, как первая страна, которой пришлось столкнуться с кибервойной. Это было 11 лет назад, в 2007 г., когда мы подверглись DDos-атакам. Тогда мир нам не верил, хотя мы и не были изолированы. Мы столкнулись с тем, чего люди просто не понимали", – делится опытом Тоомас Ильвес.

Ильвес добавляет, что Россия уже тогда думала над тем, чтобы использовать для войны киберпространство. А в 2014 г. весь мир увидел, как они используют фейковые новости и другие манипуляции в информационном поле. Бывший президент Эстонии уверен, что именно Украина должна научить весь мир тому, как противостоять таким угрозам.

Ситуация в Украине – это предупреждение для всего мира

К сожалению, угрозы, с которыми на данный момент столкнулась Украина – это далеко не конец. Будут новые вызовы для безопасности нашей страны, а Россия будет и дальше продвигать фальшивую информацию. Об этом заявил генерал Кит Александер, главный исполнительный директор и президент IronNet Cybersecurity, директор Агентства национальной безопасности США с 2005 по 2014 гг.

"Вы уже работает с этими проблемами. Нужно просто выработать видение того, как вы хотите защищать себя в киберпространстве", – советует генерал.

Джаред Коэн, автор бестселлеров, бывший советник двух госсекретарей США и главный исполнительный директор Jigsaw, в свою очередь, соглашается с коллегами и отмечает, что те вызовы, которые сейчас стоят перед Украиной – это угрозы будущего.

"То, что сейчас происходит в Украине – это вызовы интернета будущего. То, что происходит у вас сейчас, – это предупреждение для всех", – сказал Коэн.

Эксперт поясняет, что фейковые новости – это цифровой эквивалент пропаганды, а также приводит в пример фабрику троллей, которую спонсируют из госсектора.

Война становится все более гибридной: какими будут вызовы будущего

В будущем такие ситуации только обостряться из-за неумолимой скорости, с которой развиваются технологии. Меняются не только инструменты влияния, но и целые механизмы, идеи.

"Война становится все более гибридной. Каждый конфликт будет начинаться с кибрепространства, а уже потом переходить в физическую плоскость. Через интернет будут отключать свет в зданиях, а потом террористы смогут совершить взрывы. Поэтому технологии и международная безопасность должны идти рядом", – поясняет Джаред Коэн.

Эксперт также добавил, что со временем можно взять под контроль проблему с троллями, ведь уже есть достаточно данных по ним, а простые пользователи и сейчас могут модерировать комментарии в социальных сетях, определять их токсичность, жаловаться и т.д.

Генерал Кит Александер отмечает, что в будущем ситуация обострится и такие вызовы предстанут перед всеми странами, ведь этому способствует технический прогресс. Например, сейчас нужны секунды для того, чтобы передать терабайты информации, тогда как еще 20 лет назад о таком не могло быть и речи.

"Единственный возможный способ защититься от кибератак – это сотрудничество общественности и компаний с правительством. Это не та проблема, которую можно решить в одиночку, ее можно решить только вместе", – добавил Кит Александер.

Мир развивается очень быстро и террористические кибератаки уже почти никого не удивляют. Украина оказалась в центре противостояния и гибридной войны, поэтому нужно искать способы для решения сложившейся ситуации.

"Нужно понимать, что террористические кибератаки происходят по всему миру, и Украина здесь не единственная. Но это создает основания для международного сотрудничества. Главное – доносить правду на понятном для мира языке", – подытожил бывший президент Эстонии Тоомас Ильвес.

Напомним, ранее сообщалось о новом фейке, из-за которого СМИ боевиков на Донбассе разразились истерикой.

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