Киберполиция начала масштабную операцию "Пираты": появились детали

Операция стартовала по всей стране и продлится до конца апреля, сообщили в ведомстве

Фото: Нацполиция

Киберполиция начала масштабную операцию "Пираты": появились детали //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/b23/ea9/5cab23ea9dc14.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/b23/ea9/5cab23ea9dc14.png 2019-04-08T13:36:00+03:00 Украина Операция стартовала по всей стране и продлится до конца апреля, сообщили в ведомстве

Департамент киберполиции Национальной полиции Украины сообщил о начале операции "Пираты". Ее основной задачей является усиление противодействие преступлениям, совершаемым в сфере нарушений авторских прав правообладателей. Операция стартовала по всей стране и продлится до конца апреля. Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

В ведомстве напомнили, что в 2019 году Киберполиция уже прекратила деятельность 100 пиратских онлайн-кинотеатров, действующих на территории Львовской и Закарпатской областей, а также в Киеве.

"Мы должны научиться уважать интеллектуальный труд, ведь на первый взгляд, просмотр видеоленты на пиратском ресурсе не несет никакой угрозы для безопасности общества, но в то же время такие действия провоцируют злоумышленников в обход законодательства нарушать права других граждан, чьей собственностью и являются эти ленты", - сказал начальник департамента киберполиции Сергей Демедюк.

Он также добавил, что пираты не заинтересованы в предоставлении гражданам бесплатного доступа к просмотру видеопроизведений – основной их целью является получение денег за размещение рекламных объявлений на пиратских ресурсах.

"Такой заработок может стартовать от $500 долларов в месяц с одного сайта. При этом, нет гарантии того, что этот ресурс не несет в себе вредоносного программного обеспечения", - подчеркивает Демедюк.

Для эффективного противодействия пиратству в Украине Национальная полиция налаживает государственно-частное партнерство: уже подписан ряд меморандумов о сотрудничестве с медиагруппами "Старлайт Медиа", "Медиа Группа Украина", "Телерадиокомпания "Студия "1+1", а также с Discovery Networks, Ассоциацией музыкальной индустрии Украины и "Украинской антипиратской ассоциацией", представляющей в Украине интересы крупнейших мировых медиа-корпораций.

Киберполиция также призывает правообладателей обращаться в подразделение с сообщениями о нарушении их авторских прав, заполнив форму обратной святи.

Ранее сообщалось, что президент Петр Порошенко подписал закон, который поможет в борьбе с пиратством.

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