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Киберполиция разоблачила администратора более полусотни пиратских сайтов

Сегодня, 09:31

Мужчина обеспечивал трансляцию в сети фильмов с нарушением авторских прав

Киберполиция разоблачила администратора пиратских сайтов
Киберполиция разоблачила администратора пиратских сайтов. Фото: Нацполиция
Киберполиция разоблачила администратора более полусотни пиратских сайтов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/697/eb4/5c5697eb471b0.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/697/eb4/5c5697eb471b0.png Украина Мужчина обеспечивал трансляцию в сети фильмов с нарушением авторских прав

Киберполиция остановила работу более полусотни пиратских сайтов, которые воспроизводили фильмы и сериалы с нарушением авторского права. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Копы установили личность мужчины, который самостоятельно создал и администрировал 56 пиратских интернет-ресурсов. Среди них – kinogo2019.com, kinobudka.net, onlineseriali.net и lostkino.net. Работа всех ресурсов, которые создал и администрировал 35-летний киевлянин, прекращена.

В Киеве правоохранители провели ряд обысков. Изъяты ноутбуки, жесткие диски, телефоны и банковские карты, на которые зачислялись средства, полученные от размещения рекламы на веб-сайтах. Кроме того, изъяты три системных блока, на которых было развернуто 210 виртуальных машин. Эксперты осматривают изъятую технику и оценивают убытки.

Полиция открыла уголовное производство по статье "нарушение авторского права и смежных прав". Изъятую технику направили на проведение экспертиз. Злоумышленнику грозит до шести лет заключения.

Напомним, ранее мы писали о том, что хакеры похитили со счетов украинцев пять миллионов гривен. Злоумышленники создали бот-сеть, которая сканировала и подбирала пароли к компьютерам.

Ранее мы писали, что хакеры из Украины заработали за год 22 млн долларов за продажу данных в DarkNet. Жертвами группировки были граждане Украины, Канады, Великобритании, Испании, Франции.

Также сообщалось, что хакеры выводят из строя компьютеры при помощи ошибки в Chrome. В фейковую страницу встроен специальный код, который заставляет атакованную машину многократно переходить по URL.

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Тег киберполиция, пират, администратор

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