Киберполиция разоблачила сетевого вора, укравшего полмиллиона гривен

Копы уличили мужчину в краже денег благодаря краденым паролям

В Киевской области разоблачили сетевого вора. Фото: Нацполиция

Киберполиция разоблачила сетевого вора, укравшего полмиллиона гривен //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/ee1/1ee/5c5ee11ee0309.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/ee1/1ee/5c5ee11ee0309.jpg 2019-02-09T16:30:00+02:00 Украина Копы уличили мужчину в краже денег благодаря краденым паролям

В Киевской области разоблачили мужчину, который осуществлял техническую поддержку британской биржи по онлайн-обмена криптовалют и украл крупную сумму со счетов своих клиентов.

Имея доступ к личным данным, он воспользовался ими для кражи с Bitcoin- и разных Altcoin-счетов. За несколько месяцев добычей вора стало более полумиллиона гривен, сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Кража криптовалюты клиентов происходила в несколько этапов – вначале злоумышленник подбирал учетные записи клиентов, которые длительное время не открывали свои аккаунты, на которых не было установлено сложной системы аутентификации.

После этого вор совершал подмену резервных электронных почтовых ящиков или самостоятельно добавлял их в учетные записи, где они не были указаны. Это давало возможность восстановить пароли доступа к кошелькам и инициировать списание электронных денег.

Конвертация и вывод денег происходили через онлайн-обменники. В настоящий момент установлена сумма ущерба в 720 тысяч гривен. Полученные средства злоумышленник тратил на азартные игры.

Во время досудебного следствия киберполиция собрала вещественные доказательства, в частности – цифровые, которые подтверждают его противоправный умысел и деяния.

Напомним, ранее мы писали о том, что хакеры похитили со счетов украинцев пять миллионов гривен. Злоумышленники создали бот-сеть, которая сканировала и подбирала пароли к компьютерам.

Ранее мы писали, что хакеры из Украины заработали за год 22 млн долларов за продажу данных в DarkNet. Жертвами группировки были граждане Украины, Канады, Великобритании, Испании, Франции.

Также сообщалось, что хакеры выводят из строя компьютеры при помощи ошибки в Chrome. В фейковую страницу встроен специальный код, который заставляет атакованную машину многократно переходить по URL.

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