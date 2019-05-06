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Киберполиция Украины прекратила работу четырех крупных онлайн-кинотеатров

6 мая, 20:41

Среди организаторов – сотрудник фискальной службы

Фото: cyberpolice.gov.ua
Фото: cyberpolice.gov.ua.

Правоохранители прекратили работу 4 крупных онлайн-кинотеатров: kinogo.co.ua, uafilm.top, ukrfilm.top, kino-hd.top, сообщается на сайте Киберполиции.

Организаторами выступали два брата, проживающие в Днепропетровской области. Один из них — действующий сотрудник фискальной службы Украины. По месту жительства братьев, а также в одном из региональных управлений Государственной фискальной службы, провели обыски. Изъятая техника проходит экспертизу. 

По оценкам Киберполиции, подозреваемые зарабатывали на рекламе по несколько тысяч долларов в месяц. Также они раскручивали свои порталы в соцсетях. Сейчас идет расследование, начатое по ч.3 ст. 176 ("Нарушение авторского права и смежных прав"). Организатором угрожает наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до 6 лет.

Накануне сообщалось, что Департамент киберполиции Национальной полиции Украины сообщил о начале операции "Пираты". Ее основной задачей является усиление противодействие преступлениям, совершаемым в сфере нарушений авторских прав правообладателей. Операция стартовала по всей стране и продлится до конца апреля. Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

Ранее мы писали, что киберполиция закрыла несколько пиратских онлайн-кинотеатров. Среди них: kinot.me, krutor.org, kinogo-onlaine.net, rumedia.ws, gogafilm.me, kinogo-onlaine.net. По оценкам ведомства, они причинили правообладателям ущерб на 10 млн грн. 

Напомним, президент Петр Порошенко подписал закон, который поможет в борьбе с пиратством.

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Тег онлайн-кинотеатр, обыски, киберполиция

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