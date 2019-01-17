Кибервойна, убийства, терроризм: Аслунд назвал "оружие" России против Украины в 2019 году

Аналитик Atlantic Council рассказал, почему в новом году отношения Киева и Москвы только ухудшатся

Владимир Путин. Фото: AFP

Кибервойна, убийства, терроризм: Аслунд назвал "оружие" России против Украины в 2019 году https://www.segodnya.ua/i/image_610x343/media/image/5c4/07f/ede/5c407fede976a.jpg https://www.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5c4/07f/ede/5c407fede976a.jpg 2019-01-17T15:17:00+02:00 Украина Аналитик Atlantic Council рассказал, почему в новом году отношения Киева и Москвы только ухудшатся

На улучшение отношений с Россией в 2019 году Украине рассчитывать не стоит, пишет в своем блоге аналитик Atlantic Council Андерс Аслунд.

Как одну из причин для такого умозаключения он приводит неясную позицию в отношении Украины президента США Дональда Трампа, который регулярно хвалит своего российского коллегу Владимира Путина, поддерживает снятие санкций с РФ, а о самой стране практически не отзывается негативно.

В то же время Аслунд признает, что Трамп одобрил поставки Украине летального оружия в 2017 году, но главной причиной для такого решения он считает оппозицию этому его предшественника, Барака Обамы.

Кроме того, автор отмечает и множество санкций, введенных администрацией Трампа в отношении России, но он открыто сомневается в том, что Белый дом сможет продолжать такую политику, поскольку против нее выступает президент.

Аналитик отмечает, что Россия очевидно не намерена способствовать прогрессу на Минских переговорах в 2019 году, считая угрозой будущие выборы в Украине. Как объясняет Аслунд, если в случае победы демократических сил окажется, в православном и восточнославянском государстве возможна демократия, Путин может почувствовать серьезную угрозу.

"Пророссийские кандидаты на президентских выборах в Украине выглядят действителньо безнадежными, поэтому Москве придется прибегнуть к другим мерам – коррупции, кибервойне, уже привычной дезинформации, убийствам и явному терроризму", – пишет Аслунд.

При этом он считает коррупцию и подорванное верховенство права в Украине еще не самым худшим последствием вмешательства России, в отличие от дальнейшей военной агрессии, к которой может прибегнуть Россия (как, например, с атакой на украинские корабли в Керченском проливе), если Трамп заблокирует новые санкции.

"Лучше, на что Украина может рассчитывать в 2019 году, – не ухудшить свои ужасные отношений с Россией еще сильнее", – резюмирует аналитик.

Напомним, что к аналогичному выводу пришел и руководитель парижского Центра изучения и анализа политической деятельности (CERAP) Николя Тензер.

В то же время президент Петр Порошенко утверждает, что операция по влиянию на украинские выборы Россией уже ведется полным ходом.

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