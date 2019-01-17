Кибервойна, убийства, терроризм: Аслунд назвал "оружие" России против Украины в 2019 году
Аналитик Atlantic Council рассказал, почему в новом году отношения Киева и Москвы только ухудшатся
На улучшение отношений с Россией в 2019 году Украине рассчитывать не стоит, пишет в своем блоге аналитик Atlantic Council Андерс Аслунд.
Как одну из причин для такого умозаключения он приводит неясную позицию в отношении Украины президента США Дональда Трампа, который регулярно хвалит своего российского коллегу Владимира Путина, поддерживает снятие санкций с РФ, а о самой стране практически не отзывается негативно.
В то же время Аслунд признает, что Трамп одобрил поставки Украине летального оружия в 2017 году, но главной причиной для такого решения он считает оппозицию этому его предшественника, Барака Обамы.
Кроме того, автор отмечает и множество санкций, введенных администрацией Трампа в отношении России, но он открыто сомневается в том, что Белый дом сможет продолжать такую политику, поскольку против нее выступает президент.
Аналитик отмечает, что Россия очевидно не намерена способствовать прогрессу на Минских переговорах в 2019 году, считая угрозой будущие выборы в Украине. Как объясняет Аслунд, если в случае победы демократических сил окажется, в православном и восточнославянском государстве возможна демократия, Путин может почувствовать серьезную угрозу.
"Пророссийские кандидаты на президентских выборах в Украине выглядят действителньо безнадежными, поэтому Москве придется прибегнуть к другим мерам – коррупции, кибервойне, уже привычной дезинформации, убийствам и явному терроризму", – пишет Аслунд.
При этом он считает коррупцию и подорванное верховенство права в Украине еще не самым худшим последствием вмешательства России, в отличие от дальнейшей военной агрессии, к которой может прибегнуть Россия (как, например, с атакой на украинские корабли в Керченском проливе), если Трамп заблокирует новые санкции.
"Лучше, на что Украина может рассчитывать в 2019 году, – не ухудшить свои ужасные отношений с Россией еще сильнее", – резюмирует аналитик.
Напомним, что к аналогичному выводу пришел и руководитель парижского Центра изучения и анализа политической деятельности (CERAP) Николя Тензер.
В то же время президент Петр Порошенко утверждает, что операция по влиянию на украинские выборы Россией уже ведется полным ходом.
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