Кибервойны и будущее Украины: о чем говорили на YES-2018 в Киеве

В Киеве уже в 15 раз прошла Ялтинская европейская стратегия. На форум съехались вип-персоны со всего мира — экс-госсекретарь США Кондолиза Райс, еврокомиссар Валдис Домбровскис, экс-генсекретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен, спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер, экс-премьер Великобритании Тони Блэр и другие. Вишенкой на торте стало появление легендарного Боно из ирландской рок-группы U2.

НЛО и НАТО

Внимание посетителей "Мыстецького арсенала", где проходила встреча, сразу же приковывал.... инопланетный корабль. По задумке организаторов, посетители могли зайти внутрь инсталляции и ощутить себя в будущем. Правда, для этого нужно было надеть тапочки, стоявшие вокруг НЛО.

Пятничные встречи открыл президент Украины Петр Порошенко. Он выразил надежду, что следующий форум пройдет уже в Ялте, а не в Киеве, и подчеркнул, что Украина продолжает держать курс на сближение с ЕС.

"Символическая ценность безвизового режима более важна, чем его практическое значение. Мы, украинцы, разрушаем железный занавес между нами и европейскими соседями", — сказал Порошенко.

Не забыл глава государства и о намерении Украины в будущем вступить в Североатлантический альянс.

"Не только НАТО даст нам действенные гарантии безопасности, но и мы с нашей новой армией усилим восточный натовский фланг. И мы идем в Альянс не с пустыми руками. Мы предлагаем этому блоку одну из самых сильных армий на этом континенте. У нас есть уникальный опыт, каким образом бить российского агрессора", — заявил Порошенко.

Также президент напомнил о том, что несмотря на войну на Донбассе, в нашей стране за последний год создан Антикоррупционный суд, приняты законы о нацбезопасности и кибербезопасности, внедрены образовательная и медицинская реформы. Положительным президент назвал и сотрудничество с МВФ:

"Большие иностранные инвесторы верят в перспективы нашей страны и создают рабочие места. Несмотря на то что война с Россией продолжается, инвестиции в первом полугодии выросли на 26,5%. На наш рынок выходят мировые бренды", — отметил Порошенко.

Райс. Рекомендовала ликвидировать слабые для кибератак места. Фото: YES © 2018

Кибератаки и оружие

Ключевой темой форума оказалось обсуждение украинского политсезона 2018-2019.

"Нужна защита от фейковых новостей и внешних информатак. У нас нет возможности избежать этого, иначе это придет в другие страны в 2020-м", — озвучил проблемы предвыборного периода Виктор Пинчук, один из организаторов форума.

Эксперты согласились с необходимостью разработки технологии противодействия кибервойне и ее составляющим — фейкам, пропаганде и дезинформации.

"Россия — серийный убийца. Они понимают, как объединить дезинформацию с фейками и как использовать это для разделения народов. Это, например, религиозные группы или вопросы языка. С появлением искусственного интеллекта кибератаки станут жестче и разрушительнее для общества", — считает основатель Jigsaw Джаред Коэн.

А экс-госсекретарь США Кондолиза Райс рекомендовала в Украине ликвидировать слабые для кибератак места:

"Например, Восточная Украина очень бедна, хотя там есть промышленность... Надо объяснить Восточной Украине, что они проходят сложный период, но принимаются меры для решения проблем".

Эксперт считает технологию прозрачности эффективной и в борьбе с режимами:

"Авторитарные режимы можно разрушить через правду — у них нет иммунитета", — считает Райс.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Кибербезопасность в Украине: российская дезинформация и новые вызовы для мира

Такой правдой может стать внедрение публичной дипломатии.

"Мы должны давать информацию в Россию, сколько обходится народу международная политика, ведь эти деньги могут быть использованы для улучшения стандартов жизни", — считает президент Совета США по международным отношениям Ричард Хаас.

Но нельзя забывать и об информировании самих украинцев.

"Украина должна давать детальную информацию о политическом будущем областей, оккупированных РФ. Людям важно знать, какие преимущества получат, если Россия уйдет оттуда", — уточняет Хаас.

В целом кибервойны станут серьезным вызовом для выборов на планете, ведь до 2020-го в странах западного мира пройдут 20 выборов.

"Создан Транснациональный комитет по вопросам борьбы за честные выборы. Рабочая группа по украинским выборам будет мониторить вмешательство в президентские выборы и разработает технологии по борьбе с фейками. Уже есть поводы для опасений. По нашим оценкам, в Украине разговоры в соцмедиа искусственно подвергаются влиянию — на 50% больше, чем в Швеции или Мексике", — сказал Андерс Фог Расмуссен.

Но лучшей прививкой от кибервойн эксперт называет понимание граждан:

"Люди должны перепроверять факты и критически воспринимать то, что видят".

Но если силы слова окажется недостаточно, можно использовать другие козыри. В их числе — усиление обороноспособности Украины. Тут хорошим знаком можно считать стремление американцев помочь Украине оружием.

"Президент Обама запрещал поставлять в Украину летальное оружие, а мы это делаем. Мы готовы улучшать обороноспособность Украины. Конечно, она уже усилилась, но есть пробелы. Мы готовы обсудить с Украиной, в чем она нуждается", — заявил Волкер.

Звезда и премьер. Ирландец удивил всех своих появлением. Фото: YES © 2018

Боно: "Украинцы — новаторы от природы"

Полной неожиданностью для участников YES стал визит легендарного рок-музыканта Боно. Лидер U2 впервые посетил нашу страну, хотя, по его словам, давно хотел это сделать. Певец прилетел в Украину без своей группы, но пообещал в будущем выступить в Киеве с концертом. Боно признался, что "недостаточно знает о нашей прекрасной стране", зато поздоровался с участниками на украинском: "Доброго дня, привiт!". Темой его выступления стала высокая степень заражения жителей Африки вирусом иммунодефицита человека. И поэтому он активно сотрудничает с лидерами разных стран в борьбе с ВИЧ. Такие встречи с мировыми лидерами, кстати, иногда заканчиваются необычно, отметил Боно. К примеру, канцлер Германии Ангела Меркель как-то рассказала ему о популярном нигерийском рэпере, который на тот момент уже набрал свыше 15 млн просмотров на YouTube, и даже показала ему это видео на своем айпаде.

"Извините, канцлер Германии мне рассказывает о новой музыке? Как мне все это объяснить группе?.. И такого не ожидаешь от канцлера. Поэтому я бы никого не стал недооценивать", — вспоминает он.

В то же время Боно уверен, что одной из самых серьезных проблем человечества является коррупция, но искоренить эту болезнь цивилизации достаточно просто:

"Коррупция убивает больше детей, чем ВИЧ, СПИД, малярия вместе взятые. А есть бич коррупции — это гласность, прозрачность, открытое правительство и гражданское общество, молодежь".

В целом, ирландец считает, что все человечество, и в том числе украинцы, должны жить в мире.

"Я знаю, что не нужно украинцам объяснять, что такое мир и свобода. Они знают это, и не надо им объяснять ценность этих понятий. Но вы все еще боретесь за мир и свободу каждый день".

А еще Боно дал свой рецепт развития нашей планеты в XXI веке, в котором нет места иерархическим обществам.