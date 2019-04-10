Киев будет говорить с миром: Яценюк рассказал, чего ожидать от Форума по безопасности

12-й Киевский Форум по безопасности, который ежегодно организуется Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину", состоится 11-12 апреля

Фото: nfront.org.ua.

Киев будет говорить с миром: Яценюк рассказал, чего ожидать от Форума по безопасности //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/dce/e0e/5cadcee0ebdfc.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/dce/e0e/5cadcee0ebdfc.jpg 2019-04-10T14:10:00+03:00 Украина 12-й Киевский Форум по безопасности, который ежегодно организуется Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину", состоится 11-12 апреля

"Никто не способен остановить путь Украины в ЕС и НАТО. А тот, кто попытается, получит отпор", – отметил лидер партии "Народный фронт", основатель Фонда "Открой Украину" Арсений Яценюк 10 апреля накануне открытия Киевского Форума по безопасности.

Арсений Яценюк подчеркнул, что на нынешний Форум приезжают сотни гостей: "Среди них – высокие чиновники, лучшие мировые эксперты по международным отношениям, конфликтологии и безопасности".

Киевский Форум будет проходить 11-12 апреля, между первым и вторым туром выборов Президента. Поэтому, по словам Арсения Яценюка, среди главных вопросов дискуссий будут – какой может стать внешняя политика Украины: "Как будем защищать государство от русского врага? Как будем строить отношения с союзниками?".

"Мой ответ – прост. Мы защитили нашу независимость и нашу свободу. Мы вступим в Европейский Союз и НАТО. Никто не способен остановить этот путь. А тот, кто попытается, получит отпор. Потому что таков стратегический выбор украинцев. Это – суть наших ценностей. Это то, как будет двигаться история", – отметил Яценюк.

"Название Форума – "Неутомимая волна. Стратегический выбор Украины и Запада". Посвящаем его всем украинцам, которые защищают нашу свободу. Посвящаем его нашим верным друзьям. Прежде всего – сенатору Джону Маккейну, который верил в Украину.

Смотрите наш Форум. Следите за ним. Киев будет говорить с миром", – подчеркнул Арсений Яценюк.

В этом году Киевский Форум соберет рекордное количество участников – более 1000. Среди них – высокие представители украинского государства и государственного руководства, дипломатии и экспертной среды из более чем 20 стран мира.

Киевский Форум основан Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" в 2007 году. С тех пор Форум ежегодно становится платформой для дискуссий на высоком международном уровне по актуальным вопросам национальной безопасности, вопросам безопасности Черноморского региона, Европы и мира.

Напомним, в феврале 2019 года прошел 7-й Киевский Форум по вопросам безопасности для молодежи.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Вы сейчас просматриваете новость " Киев будет говорить с миром: Яценюк рассказал, чего ожидать от Форума по безопасности". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.