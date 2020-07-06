Минздрав назвал регионы, которые еще не готовы ослаблять карантин

В Минздраве рассказали о ситуации с эпидемией коронавируса

По состоянию на понедельник, 6 июля, восемь областей не соответствуют обновленным критериям для смягчения карантина, которые вступили в силу с 22 июня. Из списка вышла столица. Об этом сообщает Минздрав Украины.

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В Минздраве констатируют, что Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Черниговская области не отвечают критериям, при которых возможно ослабление карантинных ограничений.

Критерию заполненности коек в больницах, принимающих больных коронавирусной инфекцией (определен как не более 50%), не соответствует Закарпатская область (61,75%).

Показателю охвата тестированием (не менее 24 на 100 тыс. населения) не соответствуют Донецкая (18,58) и Черниговская (14,38) области.

Показателю доли позитивных результатов теста методом полимеразной цепной реакции (не более 11%) не соответствуют Волынская (22,54%), Донецкая (11,21%), Закарпатская (16,35%), Ивано-Франковская (13,35%), Ровенская (16,67%), Харьковская (11,01%) области.

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Критерию динамики заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей (не более 10%) не соответствуют Донецкая (136,09%), Ивано-Франковская (20,68%), Тернопольская (46,77%) области.

В тренде Коронавирус в Украине: число зараженных превысило 48 тысяч

В Киеве заполненность составляет 38,45%, количество тестирований на 100 тыс. населения – 88,22, доля позитивных ПЦР-тестов – 5,40%, динамика – 7,58%.

Напомним, в Украине резко снизилось количество новых зараженных коронавирусом. Всего с начала эпидемии в Украине зарегистрировали 49 043 случая заражения коронавирусом, выздоровели 21 703, умерли 1262 человека.

Также ранее мы сообщали, что Киев и 10 областей не готовы к смягчению карантина.

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А в Ивано-Франковске больницы заполнены пациентами с COVID-19 – смотрите видео:

Видео: Facebook/Руслан Марцінків

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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