Киев и 30 других городов Украины: на выходных состоялось всеукраинское вече

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В выходные около 10 000 человек вышли на всеукраинское вече в центр Киева. Именно столько участников митинга насчитали в полиции. Любую партийную символику организаторы, а это объединение "Движение сопротивления капитуляции", запретили еще до начала акции.

Началось вече с минуты молчания по погибшим в войне на Донбассе. Главное требование, которое выдвинули участники вече к власти, было призывом избегать действий, направленных, по мнению протестующих, на капитуляцию и предательство национальных интересов Украины.

К акции в столице присоединились и 30 других городов Украины.

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Как сообщали новости "Сегодня" раньше, бывший президент Украины Порошенко пришел на вече на Майдане. По его словам, собравшиеся "имеют право быть услышанными", и "с сегодняшнего дня их слово, их мнение, их воля точно будут услышаны".

Акция на Майдане была связана с нашумевшей "формулой Штайнмайера". Напомним, 1 октября в Минске прошла встреча Трехсторонней контактной группы, на которой Украина одобрила текст "формулы Штайнмайера". Однако стоит отметить, что это только согласование документа, который будет передан "Нормандской четверке", лидеры стран которой и обсудят все нюансы, в том числе и предохранители выполнения договоренностей. Само одобрение Киевом документа в Минске ни на что не влияет, а наоборот – разблокировало единственную преграду для переговоров в "нормандском формате".

В то же время глава государства отмечал, что "формула Штайнмайера" должна быть в будущем имплементирована в новый закон об особом статусе Донбасса, однако его еще нет. Президент также говорил, что все предохранители относительно вывода российских войск и проведения выборов по украинским законам будут прописаны в новом законе.

На брифинге Владимир Зеленский четко дал понять, что никакой сдачи нацинтересов Украины нет и выборы в ОРДЛО не будут проведены, пока не будут выведены российские войска и не обеспечена безопасность. Зеленский объяснил, что включает в себя "формула Штайнмайера", о которой договорились в Минске.

Все подробности в спецтеме Формула Штайнмайера

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