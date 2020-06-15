Киев и десять регионов не готовы к смягчению карантина: что говорят в Минздраве

В Украине продолжает расти число зараженных коронавирусной инфекцией. В связи с этим на данный момент Киев и еще 10 областей не готовы к ослаблению противоэпидемических мер.
Как сообщили на официальном сайте Минздрава, карантин смягчать нельзя в:
- Киеве
- Винницкой области
- Волынской области
- Житомирской области
- Закарпатской области
- Ивано-Франковской области
- Львовской области
- Ровенской области
- Тернопольской области
- Черновицкой области
- Черниговской области
По данным МОЗ, именно в этих регионах сохраняется высокая инцидентность (общее количество новых случаев на 100 тысяч населения), загружены больницы и есть проблемы с охватом населения ПЦР-тестированием на коронавирус.
Напомним, что в последнее время в Украине увеличился рост количества больных COVID-19. Власти уже задумались над возвращением некоторых ограничений. Максим Степанов рассказывал, что ужесточение карантина рассмотрит комиссия Минздрава.
Также сайт "Сегодня" рассказывал, как выходят из карантина города Украины.
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