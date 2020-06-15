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Киев и десять регионов не готовы к смягчению карантина: что говорят в Минздраве

15 июня, 12:57

Тина Наринецкая Тина Наринецкая

Эти регионы не отвечают критериям для ослабления мер

В Украине продолжает расти число зараженных коронавирусной инфекцией. В связи с этим на данный момент Киев и еще 10 областей не готовы к ослаблению противоэпидемических мер.

Как сообщили на официальном сайте Минздрава, карантин смягчать нельзя в:

  • Киеве
  • Винницкой области
  • Волынской области
  • Житомирской области
  • Закарпатской области
  • Ивано-Франковской области
  • Львовской области
  • Ровенской области
  • Тернопольской области
  • Черновицкой области
  • Черниговской области

По данным МОЗ, именно в этих регионах сохраняется высокая инцидентность (общее количество новых случаев на 100 тысяч населения), загружены больницы и есть проблемы с охватом населения ПЦР-тестированием на коронавирус.

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Напомним, что в последнее время в Украине увеличился рост количества больных COVID-19. Власти уже задумались над возвращением некоторых ограничений. Максим Степанов рассказывал, что ужесточение карантина рассмотрит комиссия Минздрава.

Также сайт "Сегодня" рассказывал, как выходят из карантина города Украины.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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Киев карантин область Украина МОЗ коронавирус

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