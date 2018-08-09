Киев и Кировоградская область попрощались с аналоговым телевидением. Старые антенны ТВ-сигнал уже не ловят.

Главное отличие цифрового от аналогового – качество изображения. Раньше качество изображения оставляло желать лучшего. Экран мог моросить. С переходом на цифру картинка будет максимально реалистичной, как будто в живую. Улучшится качество сигнала и звука. И количество каналов – увеличится

10% телезрителей страны по-прежнему пользуются аналогом, говорят в Ассоциации телерадиовещателей.

Порядка 400 гривен стоит тюнер-приемник. Тарелка – от тысячи. Интернет-ТВ можно подключить в несколько раз дешевле.

"Чтобы начать пользоваться услугами OLL.TV вы можете взять самый дешевый пакет, который стоит 29 гривен в месяц. Такая же точно стоимость в Экстра ТВ", – рассказывает Борис Данилов, директор Digital Screens.

Смотреть телевизор через старые антенны будут только приграничные сёла и зона боевых действий на Донбассе. Аналоговым останется вещание "Первого" и региональных телеканалов. А в остальном, с началом осени, согласно планам правительства, Украина полностью перейдет на цифру.

Ранее в Нацсовете предупредили, что переход Украины на цифровое ТВ снова "притормозил" - совет может отсрочить отключение аналогового сигнала по всей Украине еще на месяц-два, если после отключения аналогового сигнала в Киеве и Кировоградской области будут выявлены проблемы с запуском цифрового вещания.

Нацсовет также обратился к дистрибьюторам крупнейших торговых марок, которые поставляют на украинский рынок преобразователи цифрового сигнала, чтобы они максимально обеспечили торговые сети необходимым оборудованием.

Напомним, ранее переход Украины на цифровое телевидение оказался под угрозой срыва, так как Нацсовет по вопросам телерадиовещания не смог собраться, чтобы утвердить необходимые документы.