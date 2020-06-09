Киев и семь областей не готовы к ослаблению карантина: в списке произошли изменения

В Минздраве обновили данные о заболеваемости по регионам

В Украине изменился список регионов, которые не готовы к смягчению карантина по критериям, определенным Министерством здравоохранения в связи с увеличением числа инфицированных коронавирусом.

Об этом сообщается на официальном сайте Минздрава, где приводятся показатели, собранные в каждой из областей и Киеве.

Так, не соответствуют критериям снижения ограничений Волынская, Житомирская, Закарпатская, Львовская, Ровенская, Тернопольская и Черновицкая области, а также Киев.

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Эти регионы не могут перейти следующему этапу смягчения карантина из-за превышения числа заболевших, который не должен превышать 12 человек на 100 000 населения.

В частности, в Киеве он составляет 15,23, в Волынской области – 16,58, в Житомирской – 13,17, в Закарпатской – 16,67, во Львовской – 19, в Ровенской – 23,51, в Тернопольской – 12,04, в Черновицкой – 35,40.

Двум другим условиям – загруженность мест в опорных больницах менее 50% и охват тестирования – соответствуют все области.

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Напомним, ранее в Минздраве заявляли, что к снижению карантина не были готовы Киев и восемь областей: Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Луганская, Львовская, Ровенская и Черновицкая.

Таким образом, из этого перечня исчезли Луганская, Донецкая и Днепропетровская области, зато добавился тернопольский и закарпатский регионы.

Больше о том, закончится ли карантин в Украине 22 июня, как планировали в Кабмине, читайте в материале нашего сайта: Возможна вторая волна коронавируса: будет ли новый карантин

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