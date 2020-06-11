Киев и восемь областей не готовы к смягчению карантина – Минздрав

В перечень регионов, не готовых к смягчению карантина добавилась еще одна область

В Украине не готовыми к следующему этапу смягчения карантина оказались Киев и еще восемь областей.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения Украины.

Так, не соответствуют показателям, кроме Киева и Киевской области также Волынь и Закарпатье, Житомирская, Львовская, Ровенская, Тернопольская и Черновицкая области.

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Эти регионы не могут перейти следующему этапу смягчения карантина из-за превышения числа заболевших, который не должен превышать 12 человек на 100 000 населения.

Двум другим условиям – загруженность мест в опорных больницах менее 50% и охват тестирования – соответствуют все области.

Напомним, ранее в Минздраве заявляли, что к снижению карантина не были готовы Киев и восемь областей: Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Луганская, Львовская, Ровенская и Черновицкая.

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Таким образом, из этого перечня исчезли Луганский, Донецкий и Днепропетровский регионы, зато добавились Тернопольская, Закарпатская и Киевская области

Больше о том, закончится ли карантин в Украине 22 июня, как планировали в Кабмине, читайте в материале нашего сайта: Возможна вторая волна коронавируса: будет ли новый карантин.

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