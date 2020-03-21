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Киев останавливает пассажирские перевозки – Аваков

21 марта, 12:45

Юрий Божко

Глава МВД сделал заявление о прекращении перевозок в Киеве с воскресенья

Министр МВД Арсен Аваков заявил, что с воскресенья, 22 марта, в Киеве прекращаются пассажирские перевозки.

Об этом Аваков написал на своей странице Фейсбук, комментируя опубликованный ранее пост о необходимости введения тотального карантина с более жествими мерами.

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Помимо этого, Аваков не сообщил, кто принял решение о прекращении перевозок и где оно опубликовано. Также не сообщалось деталей о том, как будет функционировать транспорт в принципе по улицам Киева.

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Напомним, ранее советник главы МВД Иван Варченко предупреждал о возможности введении комендантского часа и ограничений на передвижение украинцев.

Также мы сообщали о том, что президент Владимир Зеленский заявил о готовности ввести чрезвычайное положение по всей Украине в связи с распространением коронавируса.

На сайте "Сегодня" вы можете узнать, в чем отличия чрезвычайного положения и чрезвычайной ситуации.

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карантин Арсен Аваков

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