Киев просит Тегеран передать украинским правоохранителям "черные ящики"

Украинская сторона принимает все меры для обеспечения надлежащей расшифровки бортовых самописцев

/ Фото: Reuters

Офис генерального прокурора и Служба безопасности Украины обратились к властям Ирана с просьбой передать украинским правоохранителям бортовые самописцы самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого над Тегераном 8 января. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

"Офис генерального прокурора и Служба безопасности Украины обратились в компетентные органы Исламской Республики Иран с запросом о правовой помощи, связанной с передачей украинским правоохранителям бортовых самописцев с самолета Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который выполнял рейс PS752 Тегеран-Киев и был сбитый иранскими военными", – говорится в сообщении.

Как отмечается, украинская сторона принимает все меры для обеспечения надлежащей расшифровки бортовых самописцев и сохранения доказательств в расследовании обстоятельств авиакатастрофы.

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Ранее Офис генерального прокурора изменил квалификацию преступления по факту гибели людей в авиакатастрофе самолета в Иране. Следствие будет продолжаться по статьям Уголовного кодекса, предусматривающих ответственность за умышленное убийство двух и более людей и уничтожения самолета.

Осуществление досудебного расследования поручили Главному следственному управлению Службы безопасности Украины.

Напомним, Boeing-737-800 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который вылетел из Тегерана в Киев, был сбит буквально сразу после вылета 8 января. На борту находились 176 человек. Все они погибли, включая 11 граждан Украины. Большинство погибших в авиакатастрофе – граждане Канады и Ирана.

Как Иран признал свою вину и с остальными подробностями расследования трагедии вы можете ознакомиться в специальной хронике: "Все версии крушения самолета МАУ в Иране: признание Тегерана и подробности расследования" на сайте "Сегодня".

А тем временем в Иране начались первые аресты виновных в крушении самолета:

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране

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