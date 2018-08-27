Киевские кардиохирурги провели сложную операцию и спасли жизнь новорожденного

Новорожденного мальчика со слабым сердцем прооперировали через несколько часов после рождения

Шанс на жизнь подарили столичные врачи новорожденному мальчику из Одесской области. Специалисты двух институтов – сердечно-сосудистой хирургии и педиатрии, акушерства и гинекологии – вместе приняли роды, а через несколько часов прооперировали ребенка. Делают так не впервые, но этот случай был уникальным

Давиду от рождения только 13 дней, и 10 из них он провел в реанимации – а теперь лежит с мамой в больничной палате.

"Поставили нам кардиостимулятор сразу, в те же сутки", – рассказала Светлана, мама Давида.

Давида прооперировали сразу после рождения. В Киев Светлану направили одесские врачи, которые и обнаружили порок сердца у ребенка, когда он был еще в утробе. Только в столице могли спасти ребенка.

"Очень отчетливое снижение ритма было у этого ребенка. И, возможно, он бы не выдержал физиологические роды", – рассказала заведующая отделением акушерских проблем экстрагенитальной патологии Института педиатрии, акушерства и гинекологии Юлия Давыдова.

Поэтому Светлане сделали кесарево сечение, и после шести часов лечения мальчика хирурги решили, что операция неизбежна. Через вену новорожденному ввели электроды с проводами. Если бы это не удалось, то пришлось бы разрезать грудь малышу. Просматривая запись операции, хирург и сам не верит, что все получилось. Раньше он делал похожие операции, но этот случай был сложнее предыдущих.

"Мы ставили туда один электрод, а тут пришлось два ставить. И эти крошечные венки, и вообще – ой, не с моим слабым здоровьем это смотреть на этот монитор сейчас", – признался заведующий отделением хирургии сложных нарушений сердечного ритма и электрокардиостимуляции с рентгеноперационной Валерий Залевский.

Сложность такой операции еще в том, что специальных кардиостимуляторов для новорожденных нет – есть только детские. Но на поиск прибора было мало времени – и за считанные часы удалось обойти бюрократию.

"Мы сказали, что ребенок рождается, и кардиостимулятор, который был закуплен для Одесской области, был передан напрямую в институт. И мы уже имели возможность через шесть часов после рождения этого ребенка прооперировать", – рассказал директор Национального института сердечно-сосудистой хирургии им. Амосова Василий Лазоришинец.

"Акушерское кардиохирургия" – целая программа, которую с 2013 года воплощают специалисты двух институтов: сердечно-сосудистой хирургии и педиатрии, акушерства и гинекологии.

Светлана – одна из 27 рожениц, которые рожали под наблюдением совместной бригады акушеров и кардиохирургов. В институте оперируют и беременных женщин с проблемами сердца. Иногда шанс на жизнь дают мамам, иногда помощь нужна детям.

"Акушеры гинекологи приезжают к нам. Мы вместе, они рожают под наблюдением. Если требуется сначала кардиохирургическое вмешательство во время беременности, то наши специалисты его проводят под наблюдением акушеров, которые сохраняют в это время плод", – объяснил главный врач Национального института сердечно-сосудистой хирургии им. Амосова Сергей Сиромаха.

Давид – первый ребенок у Светланы, и на этой неделе мать надеется поехать домой с малышом. А в институт наведываться она будет каждые полгода – врачи будут следить, как поведет себя сердце мальчика.

Ранее мы писали о том, что медики провели украинской девочке уникальную операцию. У восьмилетней Ирочки Химич – организм взрослого человека. Из-за генетического недуга ее хрупкое тело стремительно стареет. У ребенка растут постоянные зубы, а молочные – не выпадают, что причиняет ребенку сильную боль.

Вмешательство было хирургов сопряжено с риском: у девочки хрупкая челюсть и маленький рот. Болезнь Иры настолько редкая, что к операции готовились месяц. Операция длилась пять часов – она была сложнее, чем ожидали, но прошла успешно, а руководитель клиники Ярослав Заблоцкий не скрывал гордости.

Напомним, девочке, которая не растет, в 2014 году киевские кардиохирурги провели уникальную операцию на сердце. На тот момент девочке Софии было всего полтора года – а выглядела она, как восьмимесячный ребенок.