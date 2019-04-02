Детские садики и школы переполнены: как разобраться с проблемой и чем это грозит

Сейчас в столице функционирует 493 школы в которых обучается 286,8 тыс. детей

Фото: Григорий Салай

Детские садики и школы переполнены: как разобраться с проблемой и чем это грозит Анастасия Ищенко //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/23d/c3b/5ca23dc3b8674.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/23d/c3b/5ca23dc3b8674.jpg 2019-04-02T07:39:00+03:00 Украина Сейчас в столице функционирует 493 школы в которых обучается 286,8 тыс. детей

В Киеве продолжает обостряться проблема нехватки садиков и школ. Согласно статистическим данным, за последние десять лет количество школ в столице сократилось, а вот число учеников – выросло. Аналогичная история и с детскими садами, в которых очереди расписаны на несколько лет вперед. Из-за этого в группах и классах учится по 35-40 детей.

Ситуация с образованием в Украине за последние годы существенно изменилась. В 1991 г. количество среднеобразовательных школ в стране начало расти, например, если в 1990-1991 гг. была 21 825 школ, то в 1995-1996 гг. из стало уже 22 255. С приходом 2000-х школы стали закрывать, детей также становилось все меньше. Так, в 2001 г. в Украине было 22 210 школ и 6,7 млн учеников. До 2014 г. учеников стало на 37,8% меньше – 4,2 млн. Уже в 2016-2017 гг. После аннексии Крыма и оккупации Донбасса, в стране осталось 16,9 тыс. школ и 3,8 млн учеников.

По данным Министерства образования по состоянию на 2016-2017 гг. наибольшее среднее количество учеников было именно в Киеве – 28,2 человека. В целом, по Украине показатель оставался на уровне 19 человек. Вторая по "наполненности" область – Днепропетровская, где среднее количество учеников в классе составляет 23,3 человека, следом идет Харьковская – 21,8 человека, потом Одесская и запорожская области – 21,1 и 20,8 человек соответственно.

Меньше всего учеников в Тернопольской области – всего 14 человек на класс. Также недалеко ушла и Житомирская область – 15,8 детей, и Тернопольская – 15,6 детей в среднем приходится на класс.

Что касается садиков, то сейчас в стране работает 14,9 тыс. учреждений, в которых находится 1,3 млн детей. Наибольшее количество учреждений дошкольного образования (974 единиц) – в Днепропетровской области.

В Министерстве образования отмечают, что несмотря на обилие и разнообразие типов учреждений дошкольного образования, дети из разных регионов обеспечены местами в них неравномерно.

"По данным на май 2017 года, в некоторых областях в учреждениях дошкольного образования есть свободные места – например, в Луганской (90 детей на 100 мест), Донецкой (97 детей на 100 мест) или Херсонской (97 детей на 100 мест). Однако в большинстве регионов Украины в учреждениях дошкольного образования есть определенный недостаток мест. Это означает, что в Ивано-Франковской (131 ребенок на 100 мест), Львовской (129 детей на 100 мест), Полтавской (127 детей на 100 мест), Волынской (126 детей на 100 мест), других областях, а также в Киеве (125 детей на 100 мест)", – написано на сайте профильного министерства.

Видим, что проблема нехватки мест в школах и садиках больше киевская, нежели всеукраинская. Да, в некоторых крупных городах тоже наблюдается дефицит мест, но наиболее ярко он выражен именно в Киеве.

Сайт "Сегодня" рассказывает из-за чего появилась такая проблема, как ее можно исправить и сколько оптимально должно быть детей в классах.

Число учеников растет быстрее, чем количество мест в школах и садиках

По данным главного управления статистики в Киеве, сейчас в столице функционирует 493 школы в которых обучается 286,8 тыс. детей. Для сравнения, в 2008 г. в столице было 535 школ и всего 238,8 тыс. учеников.

Что касается детских садов, то здесь ситуация также не слишком радужная. Так, на официальном сайте дошкольных заведений Киева сказано, что на данный момент в столице работает 577 садиков. На 2018/2019 гг. обучения уже подано 31 тыс. заявок. А на 2019/2020 гг. – 56 тыс.

Мы видим, что число учеников увеличивается гораздо быстрее, чем количество мест в садиках и школах. Отсюда огромные группы и классы и проблемы с устройством ребенка в учебное заведение. Проблема еще и в неравномерном распределен и нагрузки на киевские учебные заведения. Так, самыми загруженными остаются Деснянский, Дарницкий и Днепровский районы. А вот в Печерском и Шевченковском районе количество детей гораздо меньше.

"Ситуация с обеспеченностью дошкольными и общеобразовательными учреждениями в Киеве все еще оставляет желать лучшего. Так, количество заявок в детские сады на 2019-2020 учебный год в Киеве составляет 55,8 тыс. Из них практически половина (22,7 тыс.) приходится на детей в возрасте 2-3 года. Наибольший спрос на места в детских садах – в Дарницком районе. В следующем году своего места в дошкольном заведении в этом районе ожидают 10,4 тыс. детей", – говорит Роман Герасимчук, директор компании City Development Solutions

Новые садики и школы открываются гораздо медленнее, чем диктует городской ритм и наплыв новых жителей. Например, в 2017 г. в Киеве открыли только три новые школы. На 2018 г. было запланировано открытие трех школ и восьми садиков (одного нового и семи реконструированных). По состоянию на сентябрь 2018 г. одна школа и три детских сада уже открыли, а об остальных открытиях в КГГА пока не сообщали.

Несмотря на то, что это явно положительные сдвиги, они так до конца и не помогают решить проблему. Сейчас в Киеве учится и много детей из пригорода, например, в Святошинском районе огромный процент детей в садиках и школах именно из близлежащих населенных пунктов – Бучи, Ирпеня и т.д.

Сокоординатор Совета по урбанистике Киева Григорий Мельничук в комментарии сайту "Сегодня" отмечает, что пригород дает большую нагрузку на киевские учебные заведения, и для того, чтобы начать решать эту проблему, нужно создавать киевскую агломерацию.

"Здесь нужно говорить не только о проблеме Киева, но и о проблеме агломерации. Киев может построить школы, но какое количество детей из пригорода приедет в Киев? Судя по темпам строительства в пригородной зоне – это очень большое количество. Создание киевской агломерации – один из ключевых вопросов. Пригород зарабатывает деньги на строительстве жилья, а все остальное им неинтересно. Там ситуация с учебными заведениями намного хуже, чем в Киеве, и вот это "намного хуже" ухудшает и ситуацию в Киеве", – поясняет Григорий Мельничук.

Оптимальное количество детей в классе – 20 человек

Проблема огромных групп и классов в том, что это большая нагрузка и для самих детей. В коллективе из 40 человек ребенок не может сосредоточится на учебе и пребывает в постоянном стрессе. Психолог Елена Ратинская, руководитель детского направления КГУ (Киевского Гештальт университета) поясняет, что у детей в таком огромном коллективе нарастает тревога.

"Когда маленькие дети попадают в большое количество других людей, у них нарастает тревога. Особенно, если до этого они были в маленьких детских садах или вообще не были в саду. Соответственно, чем больше детей, тем больше тревоги у самого ребенка. Эту тревогу можно гасить и снижать при помощи четких правил, когда учительница обращает внимание на то, что можно, а что нельзя, держит свое слово. Когда 10-20 человек, каждого ребенка можно увидеть, когда их 40 – это очень большой объем", – поясняет психолог.

Елена Ратинская добавляет, что у ребенка должно быть сосредоточение на учителе или на процессе обучения. Но с огромным количеством людей рядом сосредоточиться маленькому ребенку практически невозможно. Потому что в первом классе, как правило, каждый занимается своим делом, производит много шумов. И этих шумов так много, что даже ребенок с хорошей нервной системой может не успевать себя успокаивать, потому что он будет постоянно отвлекаться. Хорошие учителя понимают, что такое большое количество детей и делят их на мини-группы, за которыми легче следить и легче организовывать.

Психолог также отмечает, что ничего страшного нет в том, что в классе будет сорок человек, важно – как будет организован учебный процесс.

"Не играет роли сколько детей в классе. Но в групповой психологии есть такой термин –"заряженные частицы". Это дети с поведением, которое отличается от нормы. Это могут быть сверхактивные, агрессивные дети, дети с плохой саморегуляцией, с сильной отвлекаемостью, плаксивые, замкнутые. Если таких частиц в классе несколько, с ними сложнее справляться. Например, на десять человек с двумя такими учитель может справляться, но если будет 20 детей, а их будет четверо – учитель часть урока будет тратить на то, чтобы этих детей собрать и привести к мотивации к обучению", – говорит Елена Ратинская.

Поэтому родителям надо быть внимательными и бдительными, когда они отдают ребенка в класс с большим количеством детей. Нужно смотреть, как работает учитель, какими методами он пользуется. Ведь чем больше детей в классе, тем более авторитарной может быть обстановка, потому что не все учителя умеют руководить процессом обучения аккуратно и без диктатуры.

"Оптимальное количество детей – 20 человек. Тогда ребенок проходит и необходимую социализацию. Потому что, если в классе, например, записано 12 человек, как правило будет ходить 8-9. В таком случае не построишь коалицию, там нужно привыкать к каждому ребенку. Ребенку лучше, чтобы был выбор социализации – подружиться с той группировкой, пообщаться с другой, найти себе друзей. Поэтому в малой группе может быть больше конфликтов, чем в группе из 20 человек. Но все, что больше 20 человек – это уже тяжело, потому что тяжело удержать порядок", – подытожила Елена Ратинская.

Основная проблема в застройке Киева

Нехватка мест в учебных заведениях – это проблема многих крупных городов. В Киеве она усугубляется из-за больших темпов роста населения и массовой застройки.

"Подобная ситуация характерна для большинства крупных городов Украины. Основная причина – строительство новых школ и детских садов не успевает за ростом населения и тем более за темпами строительства нового жилья, так как строительство подобных учреждений не входит в прямую обязанность девелоперов. Компании-застройщики закладывают в проект подобную социальную инфраструктуру только в случае необходимости. При этом, согласно нормам, на 1000 населения в микрорайоне должен быть детский сад на 70-90 детей и 180 мест в школе. Учитывая, что на одну квартиру приходится 2-3 жителя, любой жилой комплекс с более чем 200 квартирами должен либо построить детский сад на 35-40 мест, либо доказать, что в границах микрорайона есть достаточно свободных мест в уже существующих заведениях. Чаще всего девелоперы выбирают второй вариант", – поясняет Роман Герасимчук.

Он добавляет, что сейчас ситуация немного упростилась из-за того, что, согласно новым строительным нормам, помещения детского сада можно располагать в встроенно-пристроенных помещениях, хотя требования к необходимой прилегающей территории никуда не делись.

В то же время, нельзя говорить о том, что мест в садиках и школах не хватает по всему Киеву, ведь количество детей очень разбалансировано по районам.

"В одном микрорайоне мест в детсадах может катастрофически не хватать, в другом районе в садиках может быть серьезный недобор. Причина тому – не только демография, "молодежность" или "немолодежность" того или иного микрорайона. Часто незаполненность того или иного детсада – это следствие его состояния. Как технического (здание попросту требует реконструкции), так и в плане несоответствия ожиданиям родителей относительно качества обучения, питания, наличия оборудования и так далее", – говорит в комментарии сайту "Сегодня" Глеб Шемовнев, пресс-секретарь корпорации "Укрбуд".

Шемовнев отмечает, что застройщики проектируют новые садики при постройке жилых комплексов, руководствуясь не только расчетами по числу жителей нового ЖК, но и учитывая показатели загруженности существующих близлежащих детских учреждений. Для того, чтобы построить в ЖК учебное заведение, отдельного разрешения от городских властей не нужно: как правило, утверждается весь проект целиком. Главное, чтобы были соблюдены все нормы.

"Другое дело, что создать новые отдельно стоящие учреждения можно далеко не всегда. Например, при уплотнительной застройке, когда места под садик на довольно маленьком участке просто не остается. А порой даже при комплексной застройке особенности участка тоже могут не дать вписать отдельно стоящий садик в существующие ограничения", – поясняет Глеб Шемовнев.

Как решить проблему

Решение этой проблемы – дело не одного дня. Да и подходить к ней нужно комплексно, ведь нельзя сказать, что за это несет ответственность кто-то один: застройщики, государство или городские власти.

Также не стоит забывать и о частных школах и детских садах, куда все больше родителей отдает своих детей. Светлана Залужная, инновационный директор образовательной компании DEC, руководитель DEC life school сообщила, что на начало 2017 учебного года в Украине насчитывалось 182 частные школы.

"Эта цифра составляет всего 1% от общего количества среднеобразовательных школ в стране. Частные школы в Украине посещает около 23 тысяч учеников, то есть каждый двухсотый школьник. В Киеве официально 50 частных лицензированных школ, однако, по данным операторов рынка, реальное их количество около 100. Поэтому можно сказать, что официальная статистика не в полной мере отображает реальную ситуацию", – сказала она.

Рост количества частных учебных заведений в Киеве стимулирует именно массовая застройка. Эксперты отмечают, что со временем, все больше людей будет отдавать предпочтения именно частным школам и садикам.

Так, Елена Кухаревская, директор Технологического лицея "Лико", отметила, что интерес к обучению детей в частных школах за два последних года вырос на 20%. По ее данным, на 1 сентября 2018 года в Киеве учреждения общего среднего образования частной формы собственности составляли 13,1% от общего количества существующих школ. И сейчас в частных школах учится уже около 3,4%, что 0,5% больше, чем в 2018 году.

Тем не менее, для застройщиков постройка садика и школы – та еще проблема. Сооснователь и управляющий партнер Украинского клуба недвижимости (URE Club) Ольга Соловей отмечает, что сейчас в Киеве строится около 10 крупномасштабных жилых комплекса, в каждом из которых предусмотрено создание от 3 до 7 детских садиков в зависимости от количества строящихся квартир.

"Если говорить о строительстве отдельно стоящего здания под детский садик, то на сегодняшний день застройщику необходимо выделить под его создание минимум 0,5 га площади застраиваемого земельного участка. По некоторым подсчетам, уже по новым строительным нормам, на этом участке потенциально застройщик может возвести жилой дом на 10 тыс. квадратных метров жилой площади. Создание отдельного здания под садик может обойтись застройщику в среднем от 10 до 18 тыс. грн/кв.м.", – рассказала Ольга Соловей.

Пресс-секретарь корпорации "Укрбуд" Глеб Шемовнев говорит, что самый очевидный способ решения проблемы с привлечением застройщиков – через механизм паевого участия. Сегодня все застройщики платят в городской бюджет паевые взносы, составляющие несколько процентов от сметной стоимости строительства, которые должны быть направлены на создание инфраструктурных объектов.

"При этом строительство социальных объектов силами самого застройщика тоже должно засчитываться в качестве паевого участия. И понятно, что застройщик скорее захочет направить средства на повышение привлекательности своего жилого комплекса путем развития окружающей его инфраструктуры, чем просто отдавать их в никуда. В идеале процесс должен выглядеть следующим образом. При получении проектной документации на согласование городские власти, имеющие самое обширное представление о том, сколько микрорайону требуется мест в школах и детсадах, дают застройщику дополнительную инфраструктурную нагрузку. Это не обязательно может быть создание нового объекта, но и реконструкция уже существующего или ранее закрытого коммунального учреждения. В результате застройщик берет на себя обязательства по строительству или реконструкции, а город дает гарантии, что затраченные средства будут засчитаны в качестве паевого участия, а новый объект будет принят им на баланс", – предлагает решение Шемовнев.

Он добавляет, что вопрос принятия новых детсадов и школ на баланс города является одной из основных причин, почему так не происходит сегодня. Потому что любое дополнительное место в школе или садике – это дополнительная нагрузка на городской бюджет.

"К моменту принятия нового объекта в эксплуатацию в расходную часть бюджета уже должны быть заложены средства на его содержание и управление. Главная задача города – найти эти средства или обеспечить функционирование учреждения каким-то другим путем. Например, с помощью муниципально-частного партнерства и привлечения некоммунального оператора", – подытожил эксперт.

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АВТОР: Анастасия Ищенко Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.