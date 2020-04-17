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Киевский форум по безопасности онлайн: "Новая реальность – как защитить наш дом от войны, болезни и разрухи?"

17 апреля, 11:22

Игорь Тимофеев

Участниками онлайн-дискуссии станут политики и политологи, философы и дипломаты

В пятницу, 17 апреля, в 15:00 состоится онлайн дискуссия Киевского форума по безопасности: "Новая реальность: как защитить наш дом от войны, болезни и разрухи?".

Участниками обсуждения станут:

- Мирослав Маринович , философ, правозащитник, вице-ректор Украинского Католического университета, член Инициативной группы "Первое декабря";

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- Виталий Портников , журналист, публицист;

- Александр Турчинов , председатель Верховной Рады Украины, и.о. президента Украины – 2014 год, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины в 2014-19 годах;

- Анка Фельдгузен , чрезвычайный и полномочный посол Германии в Украине;

- Арсений Яценюк , премьер-министр Украины в 2014-2016 годах, основатель Фонда "Открой Украину".

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Модератор дискуссии – Даниил Лубкивский , член наблюдательного совета фонда "Открой Украину", бывший заместитель министра иностранных дел Украины.

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Трансляция состоится на:

YouTube-канале Фонда "Открой Украину": https://www.youtube.com/watch?v=-RVg41sBMWk;

На Facebook Арсения Яценюка: https://www.facebook.com/yatsenyuk.arseniy ;

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На Facebook КБФ: https://m.facebook.com/ksfopenukraine;

На сайте Фонда "Открой Украину": https://openukraine.org/ua;

На сайте КБФ: https://ksf.openukraine.org/ua.

Напоминаем, Киевский форум по безопасности продолжает новый формат дискуссий в режиме онлайн .

Киевский форум по безопасности – центральный международный форум Украины по обсуждению проблем мира и безопасности. Форум основан в 2007 году. Инициатор и основатель КБФ – Фонд Арсения Яценюка "Открой Украину" .

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Арсений Яценюк Форум по безопасности

Источник: Сегодня

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