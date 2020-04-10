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Киевский форум по безопасности: вторая онлайн-дискуссия по вопросам энергетической безопасности Украины (трансляция)

10 апреля, 15:00

Сергей Остапенко

Как защитить энергетическую независимость Украины и обеспечить эффективность национальной энергетической политики в новых международных условиях?

Началась вторая онлайн-дискуссия Киевского форума по безопасности: "Как защитить энергетическую независимость Украины и обеспечить эффективность национальной энергетической политики в новых международных условиях?".

Ключевые вопросы дискуссии:

  • Оценка масштаба и последствий глобального энергетического кризиса;
  • Способны ли изменения на энергетическом рынке усилить геополитическое напряжение?
  • Оценка угроз и перспектив на украинском энергетическом рынке;
  • Каким образом обеспечить энергетическую независимость Украины в новых реалиях?
  • Как кризис повлияет на конечного потребителя электроэнергии, газа и нефтепродуктов?

Участники разговора:

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  • Арсений Яценюк, премьер-министр Украины в 2014-16 годах, основатель Фонда "Открой Украину";
  • Лариса Галадза, посол Канады в Украине;
  • Андрей Коболев, председатель правления НАК "Нафтогаз Украины";
  • Владимир Омельченко, директор энергетических программ Центра Разумкова;
  • Елена Павленко, эксперт по энергетике, президент аналитического центра DiXi Group;
  • Дмитрий Сахарук, генеральный директор ДТЭК Энерго;
  • Карл Стурен, основатель и директор компании по ветровой энергетике Vindkraft.

Модератор дискуссии – Даниил Лубкивский, член Наблюдательного совета фонда "Открой Украину", бывший заместитель министра иностранных дел Украины.

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Киевский Форум – ведущее международное собрание Украины для обсуждения проблем мира и безопасности. Форум основан в 2007 году. Инициатор и основатель КФБ – фонд Арсения Яценюка "Открой Украину".

Смотрите прямую трансляцию дискуссии:

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