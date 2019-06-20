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Киевский патриархат отменил Томос: появилась реакция ПЦУ

20 июня, 16:20

Филарета не станут отлучать от объединенной церкви, но будут считать, что он из нее вышел

Архиепископ Евстратий (Зоря)
Архиепископ Евстратий (Зоря). Фото: Сегодня

В Православной церкви Украины не признают ни сам "собор Украинской православной церкви Киевского патриархата", ни принятые на нем решения, сообщает "Украинская правда".

Об этом говорится в заявлении поместной Православной церкви Украины, которое было опубликовано после встречи во Владимирском соборе, которая проходила 20 июня под главенством патриарха Филарета.

"Созыв и проведение одним епархиальным архиереем собрания с целью выделить из ПЦУ какую-то новую структуру, присвоив ей название патриархата и утвердив свое начало в ней, является грубым нарушением 34 Апостольского правила. Такие сборы в коем случае не могут быть признаны поместным собором, а их решения являются изначально ничтожными и не подлежат выполнению", – утверждают в ПЦУ.

Представители объединенной украинской церкви призвали Филарета и участников "собора", прекратить "подрыв единства церкви и украинского народа". Кандидатов в епископы, которые решат высвятиться у Филарета сейчас, предупредили, что в будущем они не смогут попасть в епископат ПЦУ.

В то же время архиепископ Евстратий констатировал, что 24 июня синод ПЦУ может перестать считать патриарха Филарета членом поместной украинской церкви

"Я думаю, что в понедельник на синоде будет просто констатирован факт, что святейший Филарет и еще двое епископов выделились из ПЦУ", – отметил владыка.

Евстратий объяснил, что ПЦУ не несет ответственность за священнослужителей, вышедших из ее состава членов, но выразил сомнения насчет того, что Филарета могут отлучить от церкви. Главная целью ПЦУ, по его словам, является "единство церкви".

В то же время, архиерей сомневается и в том, что из Константинополя могут последовать какие-либо резкие решения насчет Томоса.

"Наша церковь показала единство. Насколько я знаю, Константинополь намерен выразить сожаление по поводу действий святейшего Филарета. Но мы показали, что ПЦУ не поддерживает таких действий", – убежден Евстратий.

Как мы писали ранее, почетный патриарх Филарет несмотря на Объединительный собор продолжал настаивать на существовании УПЦ КП. Не помогли уладить ситуацию и переговоры с главой Православной церкви Украины Епифанием, который констатировал, что "Святейший патриарх Филарет, к сожалению, остался при своем".


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Тег религия, православие, упц кп, филарет, киевский патриархат, ПЦУ

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