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Киевстар, LeoGaming и мессенджер Rakuten Viber запустили совместный сервис

PR
9 июля, 13:50

Это первый опыт сотрудничества мессенджера и сервиса мобильных платежей, который был реализован в Украине

Национальный телеком-оператор Украины Киевстар предоставил возможность оплаты подписки на стикерпаки в Viber, который является частью компании Rakuten Inc. Это первый опыт коллаборации мессенджера и сервиса мобильных платежей, который был реализован в Украине при технической поддержке процессинговой компании LeoGaming.

Теперь пользователи сервиса "Смарт-Гроші*" смогут оформить подписку на все стикерпаки в мессенджер Viber по цене 20 гривень в месяц и получить доступ сразу ко всем коллекциям стикеров, которые насчитывают более 500 имиджей. Обычно пользователи Viber оплачивают каждый стикерпак отдельно по цене, в среднем, 51 грн.

Для того, чтобы оформить подписку, абоненту нужно перейти по ссылке, которую он получит в сообщении на Viber или в SMS от Киевстар. Пользоваться услугой могут абоненты предоплаченной связи Киевстар, которые имеют приложение "Смарт-Гроші", ведь рассчитываться необходимо со своего мобильного счета.

Напомним, в октябре 2018 года был запущен прием платежей в пользу сервиса Viber Out. Техническим и финансовым партнером запуска выступила процессинговая компания LeoGaming, с того момента работающая с проектами компании в Украине.

По данным компании Rakuten Viber, украинцы ежедневно осуществляют в Viber около 4 миллионов звонков и отправляют 11 миллионов сообщений. Существенным, также, является тот факт, что в Украине мессенджер установлен на более 95% украинских смартфонов.

"Запуск совместного проекта с Viber – это важный шаг для нас. Мы уверены, что такое партнерство поможет развивать культуру оплат мобильными деньгами и, таким образом, помогать жителям Украины стремиться к безналичной экономике", – отметила руководитель группы денежных переводов и платежей Елена Суворова

"Для Viber – это первый опыт такого сотрудничества в Украине. Мы верим, что наше партнерство с Киевстар позволит пользователям нашего приложения сделать процесс подписки на стикерпаки Viber более простым и современным, а процесс оплаты значительно удобнее", – прокомментировал Атанас Райков, старший директор по развитию бизнеса в Европе, Африке и на Среднем Востоке.

Оплата мобильными деньгами становится все более популярной среди украинцев. Так, например, на платформе "Смарт-Гроші" размещено 1900 активных сервисов, по которым, на сегодняшний день с момента запуска сервиса, которое состоялось в сентябре 2018, было осуществлено 6,4 миллиона транзакций. Наиболее востребованные сервисы – это оплаты телекоммуникационных услуг, национальных лотерей, покупки в интернете и оплата проезда в общественном транспорте.

*Смарт-Гроші – полноценный мобильный кошелек, который позволяет "здесь" и "сейчас" осуществлять платежи и денежные переводы. С его помощью деньги с мобильного счета можно использовать не только для оплаты телеком-услуг, но и множество других товаров и услуг, представленных на платформе. Услуга "Смарт-Гроші" предоставляется на базе электронных денег Национальной платежной системы "Простір" в партнерстве с АО "Альфа-Банк".

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Тег киевстар, Viber, LeoGaming

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