Kiew vs. Kyjiw: как называют украинские города в Германии и Австрии

Написание в немецких и австрийских СМИ украинских географических названий радикально отличается

Киев / Фото: Flickr

Крупнейшие аэропорты Германии заменили написание названия столицы Украины с "Kiev" на "Kyiv", но немецкоговорящая пресса с этим пока не спешит.

Модель написания украинских географических названий в немецких СМИ задает крупнейшее информагентство страны – dpa, которое, использует оригинальную – украинскую – транскрипцию для многих городов. Об этом сообщило Deutsche Welle.

В частности, журналисты агентства пишут Luhansk (вместо Lugansk), Lwiw (вместо австрийского названия города Lemberg) и Charkiw (вместо Charkow). Досадным исключением является написание украинской столицы, которую все еще указывают "по-русски" – Kiew вместо Kyjiw.

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В то же время, у соседей немцев, австрийцев, все обстоит совершенно иначе – они придерживаются немецкого варианта написания. Главная причина этого – общая история Австрии и Украины: западные регионы одно время находились под руководством Австро-Венгерской империи.

"В Австрии мы обычно пишем Lemberg, Kiew, Odessa, Czernowitz. Это же касается и рек – Dnepr и Dnjestr. С помощью этих названий в Австрии легче найти общий язык, чем говоря Lwiw или Tscherniwzi", – говорит австрийский эксперт по топономастике Петер Иордан.

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Он утверждает, что вопрос "локализации" географических названий зависит от языки-реципиента, и в данном конкретном случае является делом сугубо австрийских властей.

Напомним, что ранее присоединиться к онлайн-инициативе KyivNotKiev украинского МИДрешило также и одно из крупнейших в мире информационных изданий – The Associated Press.

Кроме того, "украинизировать" Киев решила и британская телерадиовещательная корпорация ВВС.

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