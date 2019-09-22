Кино и украинцы: какие фильмы предпочитают наши соотечетсвенники

Зал кинотеатра Le Grand Rex Paris

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Больше всего в Украине любят комедии, исторические фильмы и мелодрамы. Пока украинские киноделы радуются тому, что Украина вошла в двадцатку стран по доле сборов национального кино в прокате, новости "Сегодня" разобрались в кинопредпочтениях украинцев и выяснили, почему они немного охладели к развлекательным жанрам, но активнее смотрят серьезные фильмы.

Дела экранные

Соцгруппа "Рейтинг" опросила на прошлой неделе 2 тыс. человек по всей стране. Выяснилось, что, как и 10 лет назад, больше всего украинцам по душе комедии — своим любимым жанром их назвали 37% респондентов. Второе место занимают исторические фильмы (31%), а "бронза" — у мелодрам (28%). Хуже всего ситуация с эротическими фильмами — они нравятся только 2% опрошенных. Не очень тепло относится украинский зритель к мистике (5%) и фильмам ужасов (6%).

Хотя комедии и остаются фаворитами публики, интерес к ним остывает — в 2009-м жанр любимым называли 45%. В таком падении с юмористическим кино могут посоревноваться разве что приключенческие фильмы — за 10 лет они потеряли 9% поддержки и сегодня нравятся только 15% украинцев. Ударило время и по эротике, которая 10 лет назад нравилась 4%. А вот исторические фильмы, наоборот, становятся все популярнее и за минувшую декаду прибавили 3%. Такой же рост показало и документальное кино, которое в рейтинге любимых жанров сейчас занимает четвертое место (18%). Лучшую динамику демонстрирует фантастика — сейчас ее с удовольствием смотрит 13% украинцев, тогда как в 2009 году она нравилась только 9%. Наконец, количество тех, кто вообще кино не любит, со временем не изменилось — таких людей, как и раньше, 4%.

Взросление и правда

Режиссер Андрей Кавун ("Охота на пиранью", "Шерлок Холмс") связывает подобные изменения со взрослением:

"Это показатель того, что человек взрослеет — он перестает интересоваться приключенческим кино, развлекательными жанрами и начинает склоняться к чему-то более серьезному. Наверное, это относится и к нации в целом. Но я говорю исключительно с позиции зрителя — взрослея, он отказывается от развлекательного жанра".

Психолог Лилия Воронина увеличение интереса к историческому и документальному кино объясняет тем, что люди хотят знать правду.

"Многие поняли, что история долгое время писалась искусственно, под выгоды политических режимов, которые существовали в прошлом. Поэтому людей интересуют что-то документальное, чтобы увидеть правду, сделать какие-то свои выводы. К тому же за последнее время вскрылось много фактов, которые раньше были недоступными и которые подстегивают интерес к такому кино", — говорит она.

В свою очередь сексолог Анастасия Гарбарук объяснила нам низкую заинтересованность украинцев в эротическом кино:

"Это связано с тем, что наш мир на сегодняшний день слишком быстротечен. И сексуальность, как область развития, она переключается на более интенсивное и мгновенное действие, существующее в социуме. Например, для того, чтобы посмотреть какой-то эротический фильм, нужно чуть-чуть "потрудиться". А для того, чтоб послушать хорошую музыку или попрокрастинировать в Facebook, нужно не так много усилий. Поэтому тут очень многое связано с психотипом. Мы стали немного социопатичными, уходящими в интернет".

Музыка: в лидерах — попса, классика и фолк

Отдельно социологи изучили и музыкальные предпочтения украинцев. Самой популярной у нас в стране остается поп-музыка — этот стиль назвали любимым 26% опрошенных. Правда, за последние 10 лет попса потеряла 6% поддержки. На второе место сегодня вышла классическая музыка, которая по нраву четверти населения. Еще в 2009-м она уступала народной и фольклорной, которая сейчас опустилась на третью строчку, — если тогда классику поддерживали 20%, то фолку и этно-музыке предпочтение отдавали 25%. На четвертом месте, как и в прошлые годы, закрепился шансон. Правда, если десять лет назад его любимым стилем называли 22%, сегодня число его поклонников уменьшилось до 18%. А вот самыми непопулярными жанрами в стране, как и прежде, остаются регги и тяжелый рок (по 2%). Но тут стоит сделать одну важную оговорку — еще 10 лет назад у регги в Украине вообще не было поклонников, а музыку "пожестче" предпочитали всего один процент украинцев. Если же говорить о возрастных предпочтениях — молодежь любит попсу, рок, диско, клубную музыку и "электронику", а взрослые — фолк, шансон и бардовские песни.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что Владимир Бородянский заявил об идее создании рейтинга успеваемости в сфере украинского кинопроизводства. Министр раскритиковал результаты последнего конкурса кинопроектов, так как Госкино, мол, утвердило финансирование победителей на 1,7 млрд. грн, то есть в три с половиной раза больше, чем на это заложено в госбюджете.

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