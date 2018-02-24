Китайцы построят в Украине бетонную трассу за 42 млн евро

В этом году планируется строительство еще двух бетонных дорог

Китайская компания Sinohydro Corporation Ltd станет подрядчиком объездной бетонной трассы вокруг Житомира, которая обойдется в 42,3 млн евро. Об этом сообщил и.о. руководителя Укравтодора Славомир Новак, – передает "Укринформ".

По его словам, сейчас уже есть подписанный договор с китайской компанией.

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Новак также напомнил, что в этом году планируется строительство еще двух бетонных дорог.

"Что касается дороги Николаев – Кропивницкий, должны подождать результаты тендера. Есть также и третья дорога, которую мы в бетоне строим – это дорога Днепр – Решетиловка Н-31, ее строят подрядные организации Ростдорстрой и Альтком", – пояснил он.

Ранее пресс-служба Министерства инфраструктуры сообщила, что Украина в марте примет решение о стандартах строительства бетонных дорог. Рассматриваются два варианта – европейский и американский.

Напомним, на 2018 год объем финансирования ремонта и строительства дорог по сравнению с 2017 годом увеличится почти в два раза, а за следующие 2 года вырастет еще вдвое. Это позволит заниматься не только текущим ремонтом, но проводить реконструкцию и строить новые дороги. Причем определен не только объем расходов, но и источники финансирования. Деньги в дорожную отрасль начнут поступать из Дорожного фонда, начавшего работу с 1 января 2018 года, из средств, полученных с помощью таможенного эксперимента, от международных финансовых институтов. Должен заработать и закон о концессиях.

Ранее сообщалось, что в Украине насчитывается менее 200 километров современных бетонных дорог, тогда как в Европе их десятки тысяч километров.