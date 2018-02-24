Китайцы построят в Украине бетонную трассу за 42 млн евро

Сегодня, 06:45

В этом году планируется строительство еще двух бетонных дорог

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Китайская компания Sinohydro Corporation Ltd станет подрядчиком объездной бетонной трассы вокруг Житомира, которая обойдется в 42,3 млн евро. Об этом сообщил и.о. руководителя Укравтодора Славомир Новак, – передает "Укринформ".

По его словам, сейчас уже есть подписанный договор с китайской компанией.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новак также напомнил, что в этом году планируется строительство еще двух бетонных дорог.

"Что касается дороги Николаев – Кропивницкий, должны подождать результаты тендера. Есть также и третья дорога, которую мы в бетоне строим – это дорога Днепр – Решетиловка Н-31, ее строят подрядные организации Ростдорстрой и Альтком", – пояснил он.

Ранее пресс-служба Министерства инфраструктуры сообщила, что Украина в марте примет решение о стандартах строительства бетонных дорог. Рассматриваются два варианта – европейский и американский. 

Напомним, на 2018 год объем финансирования ремонта и строительства дорог по сравнению с 2017 годом увеличится почти в два раза, а за следующие 2 года вырастет еще вдвое. Это позволит заниматься не только текущим ремонтом, но проводить реконструкцию и строить новые дороги. Причем определен не только объем расходов, но и источники финансирования. Деньги в дорожную отрасль начнут поступать из Дорожного фонда, начавшего работу с 1 января 2018 года, из средств, полученных с помощью таможенного эксперимента, от международных финансовых институтов. Должен заработать и закон о концессиях.

Ранее сообщалось, что в Украине насчитывается менее 200 километров современных бетонных дорог, тогда как в Европе их десятки тысяч километров.
строительство, дорога, дороги, трасса

Вы сейчас просматриваете новость "Китайцы построят в Украине бетонную трассу за 42 млн евро". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Харьков

Эксперимент. Коробка с тортом высотой 9 см и диаметром 20 см легко прячется в глубокой яме. Фото: П. Стольник

Ремонт дорог в Харьковской области: миллиарды и торт в яме

Вчера, 07:24

Пока местные чиновники занимаются распределением финансов, активные водители пытаются привлечь их внимание к проблемным участкам

Харьков

Фото: Facebook

В Харькове ямы на дорогах измерили "Киевским тортом": появились яркие фото

19 Февраля, 19:36

Харьковчане заверили, что сквозь одну из ям было видно Австралию
Загрузка...

Евросоюз

Фото: svz.de

В Германии обрушился крупный автобан

14 Февраля, 18:45

Первая дыра появилась еще несколько месяцев назад, однако сейчас обвалилась фактически половина дороги

Россия

Фото: moytambov.ru

В России дорожные ямы залатали матрацами

13 Февраля, 05:34

В Воронеже открыли необычный способ борьбы с ямами на дорогах
Загрузка...