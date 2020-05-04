Кличко посчитал, сколько украинцев может умереть от коронавируса

Мэр Киева Виталий Кличко озвучил возможные цифры заболеваемости и смертности от COVID-19 в Украине. Выступая на внеочередном заседании Кабинета министров, он сообщил, что консультировался с зарубежными специалистами, в том числе с экспертами из Института Коха.

"Я никого не хотел бы пугать и эту информацию не оглашал, но сейчас хочу публично огласить. Общался с передовыми специалистами, которые говорят, что до 80% населения стран переболеют. Смертность – 2-3%, когда предоставляется медицинская помощь. 80% от населения Украины – это 35 миллионов. А сейчас посчитайте, 3 процента – сколько это будет. Я посчитал, 3% – это миллион двести тысяч людей могут умереть. 4% – это миллион шестьсот тысяч. Это тем, кто свысока относится к этой проблеме", – сообщил мэр Киева.

При этом он отметил, что властям необходимо достичь баланса между медицинскими мероприятиями и тем, чтобы экономика работала. В частности – найти возможность для работы бизнеса и промышленности, однако с соблюдением новых санитарных ограничений, с которыми придется жить и после карантина.

Напомним, карантин в Украине продлили до 22 мая. Об этом заявил на заседании Кабинета министров глава правительства Денис Шмыгаль. Он объяснил, что смягчение карантина не означает его полную отмену.

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Как сообщали новости "Сегодня", в условиях всеукраинского карантина будут введены новые послабления, которые касаются работы бизнеса. Глава правительства подчеркнул, что список озвучен заранее, чтобы предприниматели успели подготовиться к работе: закупить необходимые материалы, провести запись клиентов и т.д. Читайте подробнее, кому разрешат работать с 11 мая.

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