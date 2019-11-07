Клиенты Vodafone теперь могут донатить мобильными деньгами в World of Tanks

Поклонники World of Tanks и других игр Wargaming теперь могут оплачивать внутриигровые покупки мобильными деньгами

Клиентам предоплаченной связи Vodafone стала доступна услуга оплаты игровых покупок на сайте Wargaming.net с помощью средств на мобильном счете. Комиссия при расчетах составит 0%. Техническим партнером интеграции выступила процессинговая компания LeoGaming.

Для того, чтобы рассчитаться мобильными деньгами, нужно ввести номер телефона на странице оплаты внутриигровых покупок и подтверждающий код, который поступит на телефон игрока. Для оплаты необходимо иметь средства на балансе для совершения покупки, остаток на лицевом счете после совершения платежа должен составлять 3 грн.

Мобильными деньгами можно рассчитаться за любую внутриигровую покупку стоимостью от 1 грн. Максимальная сумма одной покупки не превышает 2000 грн. Ограничений по количеству покупок нет.

World of Tanks – популярная многопользовательская онлайн-игра, завоевавшая множество фанатов во всем мире и насчитывающая 160 000 000 зарегистрированных игроков, из них более 10 миллионов – в Украине.

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