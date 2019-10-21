Климат-комфорт в квартирах и жилых комплексах: выбираем правильно

В наше время создание комфортного климата в жилых домах – уже не пожелание, а необходимость. Ведь наружный воздух, особенно в крупных городах, сильно загрязнен выхлопными газами автомобилей, аллергенами и другими вредными веществами. Но в отличие от улицы, внутри помещений мы можем создать благоприятные условия для жизни и, в прямом смысле слова, управлять климатом. Какие же климатические системы лучше всего подходят для оснащения жилых домов?

Как рассказала Татьяна Котляр, инженер-проектировщик компании "Ликонд", официального дистрибьютора DAIKIN в Украине, в многоэтажных жилых зданиях массовой застройки традиционно выполняется естественная система вытяжной вентиляции. Это схема, включающая в себя вертикальный сборный канал ("ствол") с боковыми ответвлениями ("спутниками"). Это самое распространенное решение в настоящее время. Но появляются новостройки бизнес- и премиум-класса, где предусматриваются централизованные системы кондиционирования и вентиляции.

"В этом случае, каждую жилую секцию здания обеспечивают двумя системами вентиляции – основной и резервной, – и точно так же двумя холодильными машинами (чиллерами). С помощью центральной системы вентиляции в каждое помещение каждой квартиры подается необходимое по нормам количество воздуха, и, соответственно, удаляется такое же количество воздуха. А с помощью доводчиков, которыми обеспечивается каждое кондиционируемое помещение, хозяин квартиры может установить необходимый температурный режим в каждой комнате", - говорит Татьяна Котляр.

Специалисты отмечают, что одним из возможных решений обеспечения оптимальных температурных параметров воздуха в жилых помещениях ЖК являются системы чиллер-фанкойл и мультизональные системы кондиционирования воздуха типа VRV – такие системы позволяют обеспечить максимально комфортные условия жителям, а также сэкономить тепло в здании. При этом есть определенные сложности в учете расхода энергозатрат на каждую квартиру, для решения этого вопроса потребуется дополнительное оборудование.

Другой возможный вариант обеспечения оптимальных температурных параметров воздуха в квартирах ЖК – установка климатической системы отдельно в каждой квартире (по желанию жильцов квартир). В этом случае идеально подойдут мультисплит-системы. Тогда включение оборудования, регулирование параметров воздуха в помещениях квартиры и учет расхода энергии осуществляется исключительно индивидуально владельцем каждой квартиры. То есть, с точки зрения учета энергозатрат, проще предусмотреть в каждой квартире свое оборудование.

При строительстве жилья премиум-класса, как правило, используются большие площади остекления – витражи, открытые пространства, "второй свет" и другие решения, увеличивающие теплопоступление в комнаты квартир в переходный и летний периоды. В такой ситуации эффективным решением для обеспечения оптимальных параметров воздуха в квартирах являются системы приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования. Часто эти системы предусматривают централизованными.

При строительстве жилья премиум-класса специалисты советуют предусматривать климатические системы еще на стадии проектирования здания.

"В силу архитектурно-дизайнерских особенностей, в жилье премиум-класса вопрос вентиляции и кондиционирования чаще всего решается за счет централизованных систем. В этом случае, естественно, необходим тщательно проработанный проект систем вентиляции и кондиционирования здания. При наличии проекта, согласованного со всеми специалистами смежных специальностей, в первую очередь прокладываются центральные магистрали воздуховодов и трубопроводов – трубопроводов холодоносителя (для системы чиллер-фанкойл) или фреонопроводов (для системы VRV). Эти коммуникации прокладываются в шахтах, размещаемых в холлах и коридорах здания. Далее шахты герметизируются и в помещениях холла или коридора производятся отделочные работы. Поэтому вдогонку решить вопросы климатизации будет практически нереально. В жилье эконом-класса установку климатической системы индивидуально в каждой квартире можно провести, условно говоря, в любое время, но лучше до отделочных работ", - объясняет Татьяна Котляр, инженер-проектировщик компании "Ликонд".

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Важным моментом, который нужно учесть при выборе и монтаже климатической системы, является рабочий уровень шума оборудования. В случае с централизованными системами, это касается холодильных машин и наружных блоков мультизональных систем кондиционирования, ведь именно шум от этого оборудования учитывается в общем уровне шума на местности, где построено здание, а также при разработке мероприятий защиты от шума.

В случае индивидуальных систем кондиционирования также необходимо помнить о шуме от наружного блока, т.к. производимый оборудованием шум будет мешать и хозяевам, и их соседям. Безусловно, необходимо обращать внимание на шум и от внутренних блоков или фанкойлов, размещаемых непосредственно в жилых или в подсобных помещениях квартир.

Важно понимать, что уровень рабочего шума внутреннего блока системы кондиционирования не должен превышать допустимый уровень шума в помещениях жилых зданий согласно Государственным санитарным нормам, а именно: днем (с 8 утра до 22 вечера) – 40 дБА, ночью (с 22 вечера до 8 утра) – 30 дБА.

В ассортименте DAIKIN есть сплит-системы премиум-класса, внутренние блоки которых имеют минимальный уровень рабочего шума 19 и 21 децибел – это можно сравнить с шелестом листьев. Также надо отметить и низкий уровень шума наружных блоков таких систем – 46 – 48 дБА. К ним относятся такие системы как Ururu Sarara, Stylish, Emura. Низким уровнем шума отличаются и внутренние, и наружные блоки мультизональных систем VRV. Внутренние блоки 26- 38дБА, наружные – 57-65 дБА.

При оснащении жилых объектов климатической техникой часто возникает вопрос: где лучше разместить наружные блоки? Обычно наружные блоки централизованных систем располагают либо на уровне земли, либо на специальной технологической площадке, либо на крыше здания, чтобы они были максимально незаметны и не влияли на внешний вид фасада здания. Но при этом необходимо соблюдать рекомендации DAIKIN, касающиеся размещения наружных блоков, т.к. должно быть достаточно места для обслуживания оборудования, а также для свободного движения наружного блока возле наружного блока для обеспечения необходимого количества воздуха для обдува конденсатора.

В случае с индивидуальным оснащением квартир системами кондиционирования, когда используются сплит- и мультисплит-системы, наружный блок можно разместить на балконе, это самое оптимальное место. Во многих новостройках сейчас заранее предусматриваются специальные площадки, закрытые декоративными решетками, где можно установить наружный блок кондиционера.

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Кстати, в линейке оборудования DAIKIN есть уникальная система для внутреннего монтажа, которую назвали "невидимой". Наружный блок данной системы состоит из отдельных блоков – компрессора и конденсатора. Компрессор выглядит, как небольшой ящик, а конденсатор выглядит, как внутренний блок системы кондиционирования – теплообменник с двумя вентиляторами. Компрессор можно разместить в техническом помещении, а конденсатор размещается под потолком того же или другого технического помещения. При этом на фасаде видны только две жалюзийные решетки – одна для забора воздуха, другая – для выброса. Такая система просто незаменима для исторических зданий и вообще для домов с красивыми фасадами, в том числе в центральной части городов.

Также для многоквартирных домов существуют и другие системы на альтернативных источниках энергии – например, высокотемпературная система DAIKIN Altherma Flex Type, она представляет собой тепловой насос воздух-вода. Система может обслуживать несколько квартир или дом небольшой этажности, т.к. к одному наружному можно присоединить до 10 внутренних блоков – гидроблоков. При этом, DAIKIN Altherma Flex Type обеспечивает подготовку горячей воды до температуры 75о без применения другого источника тепла. Горячая вода может применяться как для отопления, так и для ГВС. Для приготовления ГВС предусматривается бак-аккумулятор. Высокотемпературные гидроблоки для производства горячей воды можно применять и в системе VRV с рекуперацией тепла – эта система работает одновременно в режиме охлаждения и в режиме нагрева, она круглогодично применяет тепло наружного воздуха, а также способна перераспределять тепло внутри здания – например, "забирать" его излишки из одних помещений, чтобы дополнительно обогреть другие, где более прохладно.

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И в заключение – совет для тех, кто планирует покупку климатической техники. Прежде чем заказывать климатическую систему для своей квартиры или дома, соберите следующую информацию:

- план квартиры или дома с размерами помещений и их назначением;

- необходимо выяснить конструкцию наружных стен, кровли, если она есть в помещении;

- размеры окон и, желательно, – их сопротивление теплопередаче, также – коэффициент затемнения стеклопакета;

- ориентацию помещений по сторонам света;

- количество человек, которые будут регулярно находиться в каждом кондиционируемом помещении;

- определиться с температурой воздуха в помещениях, которую необходимо обеспечить с помощью приобретаемого оборудования;

- составить список бытовых приборов, установленных в каждом помещении – для учета выделяемого ими тепла.

Вся указанная информация позволит специалистам подобрать оборудование, максимально подходящее по мощности и функциональности именно для вашей квартиры или для вашего дома. И конечно же, обращайтесь к профессиональным структурам, а при выборе производителя – ориентируйтесь на известные бренды, ведь только качественная техника обеспечит стабильный и высокий комфорт в вашем доме на долгие годы.

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