Климатолог рассказала, как "перегретый" океан повлиял на аномальную зиму в Украине

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2019 год стал самым теплым в Украине, а следствием этого стало аномальное нагревание Атлантического океана, который формирует погоду в нашей стране и в Европе в целом.

Об этом рассказала в интервью "Апострофу" заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух.

По ее словам, на планете образовывает парниковый эффект из-за деятельности человека, в результате чего 90% избыточного тепла поглощает океан и сам начинает интенсивно нагреваться – во многих регионах он прогрелся до глубины почти 2 км, а в этом году наблюдалась самая высокая температура этого слоя.

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"Теплым был Атлантический океан, а именно он формирует погоду в Европе и Украине. Состояние океана влияет на общую циркуляцию атмосферы и, наконец, на погоду. Повышение температуры Атлантического океана, особенно в северной части, в холодный период года, провоцирует активизацию циклонической деятельности. Это и происходило очень активно этой зимой. На севере Атлантики создавались очень мощные циклоны, которые иногда даже достигали силы тропических ураганов. Их влияние распространялось практически до субтропиков, где обычно преобладает область высокого давления и образуются антициклоны. При взаимодействии атлантических циклонов и антициклонов образовывались большие градиенты давления. Это приводило к образованию мощных юго-западных, западных потоков. Они не только защитили Европу от влияния Арктики, но и выносили на ее территорию теплый и влажный воздух. Эта влага лишь изредка попадала в Украину, и мы видели туманы, морось, дождь или даже снег, который сразу таял. Однако чаще поступал теплый и сухой воздух из Азии и Африканского континента, именно эти процессы и обусловили нетипично высокие температуры", – рассказала Балабух.

Она вспомнила рекордно теплый декабрь в Украине, когда максимальная температура в декабре составляла 15-18 градусов и более.

"Именно они (температуры) были обусловлены таким мощным выносом тепла из Атлантики. Этот процесс очень похож на тот, который наблюдался в июне прошлого года. Мы помним, что во Франции температура воздуха иногда достигала 46 градусов тепла. Если этот процесс летом повторится, то велика вероятность того, что температура воздуха у нас будет такой же, как и во Франции – 40 градусов тепла и выше. И риск возникновения таких ситуаций возрастает все больше и больше", – подчеркнула климатолог.

Отметим, что в этом году зима побила все рекорды – в большинстве областей (за исключением Карпат) украинцы не увидели привычных сугробов, метелей и не прочувствовали морозов хотя бы градусов в 10. Не исключением будет и последний месяц зимы. Читайте подробней в материале "Сегодня" об аномальной погоде в феврале.

Смотрите также в сюжете, как "взбесилась" погода в мире:

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