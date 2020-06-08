Климатолог рассказала, в чем причина аномальной зимы и весны в Украине

В Украине вторая половина 2019 года и первая 2020-го выдались урожайными на погодные аномалии – необычайно теплые зима, март и апрель, а в привычно теплом мае было прохладно и дождливо. Доктор наук, ведущий сотрудник Института геофизики НАН Украины Светлана Бойченко в интервью сайту "Сегодня" объяснила, что из-за изменений климата земная климатическая система находится в возбужденном состоянии и выдает погодные сюрпризы.

"Я бы сказала, что климатическая ситуация, которая сложилась в этом году, – это продолжение прошлого года. Наверное, ни один год за последние несколько десятилетий не "баловал" нас так своими аномалиями, как 2019-й, и, похоже, 2020-й не отстает..." – отметила она.

Зима 2019-2020 годов была на 3-5 градусов теплее, чем обычно, а количество осадков выпало ниже ожидаемой нормы. Похожая ситуация уже была около 140 лет назад, говорит климатолог. Достаточно аномальной была и весна – теплая и сухая в марте и апреле. А затем наступил аномальный май, но не теплый и сухой, а, наоборот, достаточно прохладный и влажный как для этого месяца. Она назвала причины таких погодных аномалий.

"Во-первых, климатическая изменчивость вообще характерна для земной климатической системы. Во-вторых, из-за происходящих изменений климата земная климатическая система находится в возбужденном состоянии и на той или иной территории в то или иное время это проявляется в виде погодных аномальных явлений. Мы анализировали, стало ли больше стихийных погодных явлений… Анализ показывает, что действительно, повторяемость некоторых явлений несколько участилась, но беспокоит не частота их проявлений, а то, что они стали более мощными по силе развития и по распространению по территории. Это более резкие перепады температур (температурные качели), ураганные ветры, пылевые бури, ливни, засухи и более мощные смерчи. Аномальные явления стали больше распространяться по территории Украины. Если раньше они имели локальный характер, то сейчас затрагивают большие территории", – рассказала Бойченко.

Читайте полный текст интервью с климатологом Светланой Бойченко: Погода в Украине побила все рекорды по аномалиям.

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А тем временем в Украину пришло настоящее лето. Уже третий день украинцы изнывают от жары, а она пока не собирается отступать. Завтра, 9 июня, синоптики обещают в Украине адскую жару и местами до +35.

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