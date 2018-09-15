Климкин рассказал о планах Кремля по использовании Донбасса

Для России не столь важно, будут ли политические реалии в Украине более пророссийские или менее, уверен глава МИД Украины

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин, выступая в субботу в Киеве на 15-й ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES), организованной Фондом Виктора Пинчука заявил, что Донбасс нужен России для того, чтобы раздробить Украину под видом федерализации.

По словам Климкина, для России не столь важно, какими будут политические реалии в Украине: более или менее пророссийские.

"Вся идея в том, чтобы использовать Донбасс для легитимизации реалий и, чтобы толкнуть его в Украину уже под флагом российской федерализации. Идея заключается в том, чтобы фрагментировать Украину, расчленить ее", – сказал Климкин.

По словам главы МИД Украины, стратегия России заключалась в постоянном повышении ставок, тогда как западная стратегия во многих случаях была направлена на снижение ставок.

"Правильным ли является такой ассиметричный подход? Я сомневаюсь в этом", – сказал Климкин.

Министр также отметил, что любой успех Украины как свободной европейской страны будет влиять на ситуацию в Молдове и других странах.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин поблагодарил Европейский Союз за продление индивидуальный санкций, которые были введены против российских граждан и компаний, связанных с агрессией РФ на Донбассе.

Кроме того, Павел Климкин отмечал, что Украина должна ввести биометрический визовый режим для россиян с механизмом мониторинга их пребывания на территории нашей страны.