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Климкин развеял миф о вступлении Украины в ЕС через 5 лет

12 июня, 10:42

По словам Климкина, чтобы вступить в ЕС, Украине нужно минимум стать на голову лучше всех предыдущих кандидатов

Фото: Getty Images

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что украинцам нарассказывали сказок о вступлении в Европейский Союз через 5-10 лет, но это нереально. Об этом он написал в Facebook 11 июня.

"В очереди за утренним кофе случайно стал участником дискуссии о возможных сроках вступления Украины в ЕС. Немного обидно выступать в роли разрушителя мифов и говорить людям правду после того, как им нарассказывали сказок", – сказал глава МИД.

"Кто-то слышал, что будем вступать в ЕС в 2025. Это глупости, ведь для этого уже давно должны вести переговоры о вступлении. Кто-то слышал, что через 10 лет – уже реальнее, но все еще ерунда", - добавил он, отметив, что для этого переговоры о вступление надо было бы начинать буквально завтра.

По его словам, чтобы вступить в ЕС Украине нужно минимум стать на голову лучше всех предыдущих кандидатов.

Два года назад, 11 мая 2017 года, Совет Европейского Союза отменил визы для краткосрочных поездок украинцев в страны ЕС и Шенгенской зоны.


Напомним, что на данный момент украинцы имеют безвизовый доступ в 133 страны мира - это на 16 больше, чем у граждан России.

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Тег вступление, Климкин, Европейский Союз, безвиз

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