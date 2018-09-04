Климкин: Украина должна ввести биометрический визовый контроль для россиян

Сегодня, 09:35

Просто ставить печати в паспортах и пускать в страну – это не эффективный способ контроля, считает министр

Павел Климкин, фото из открытых источников
Павел Климкин, фото из открытых источников

Украина должна ввести биометрический визовый режим для россиян с механизмом мониторинга их пребывания на территории нашей страны. Такое мнение высказал министр иностранных дел Павел Климкин в эфире одного из украинских телеканалов.

По его словам, нужно серьезно усиливать систему контроля по перемещению россиян в Украине, так как просто ставить печать в паспорт и пропускать – это неэффективно.

"Допустим, мы вводим обычный визовый режим. Что это меняет? Я всегда говорил, что нам нужно не просто кому-то ставить печать "на каком основании, при каких условиях", а контролировать: кто, каким образом в соответствии пересекает границу. Для того в будущем будет вводиться система квазисвободная, а потом, конечно, механизм мониторинга: кто и где передвигается. И с самого начала я сказал, если говорить о визовом режиме – нам нужен биометрический визовый режим", – заявил Климкин.

Напомним, 1 января 2018 года начала работу система фиксации биометрических данных для граждан 71 страны. Но еще 27 декабря Украина запустила тестовый режим биоконтроля на границе с Россией. Отметим, что биоконтроль на административной границе с оккупированным Россией Крымом не касается граждан Украины, которые проживают на полуострове.

Так, новая система фиксации биометрических данных не только позволяет контролировать срок пребывания в стране, но и подключена к базам Интерпола. На границе проверяются паспорта, ID-карты, водительские удостоверения и даже техпаспорта. Предполагалось, что могут возникнуть технические проблемы только у туристов, которые не имеют биометрических паспортов.

В свою очередь в Госпогранслужбе объяснили правила въезда для россиян с 2018 года. Иностранцы должны будут сдавать отпечатки пальцев при пересечении украинской границы, но наличие биометрического паспорта у них необязательно.
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Источник:

УНИАН

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